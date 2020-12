Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut după 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfârşitul lunii octombrie, potrivit Execuţiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finanţelor.

Sumele lăsate în mediul economic pentru combaterea pandemiei COVID 19 au totalizat 4,16% din PIB.

„Execuţia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 84,05 miliarde de lei (8% din PIB). Sume în valoare de 43,66 miliarde de lei (4,16% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli excepţionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19″, precizează MFP.

După primele zece luni din acest an, deficitul bugetar era de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB.

Pe de altă parte, anul trecut deficitul bugetului consolidat era de 37,05 miliarde de lei, respectiv 3,56% din PIB, la sfârşitul lunii noiembrie.

Deficitul bugetar după primele zece luni ale anului 2020

„Deficitul după primele 10 luni este de 74,04 miliarde de lei, adică 7% din PIB. Din această sumă, 40,74 miliarde de lei, adică 3,88% din PIB, reprezintă sumele care au rămas în economie prin intermediul facilităţilor fiscale: investiţii, cheltuieli excepţionale alocate pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Să fie mai clar, dacă în 2020 nu am fi avut această criză de sănătate şi nu am fi avut cheltuieli suplimentare generate de criza de sănătate, deficitul bugetar după 10 luni ar fi fost de aproximativ 3% din PIB, ceea ce înseamnă că am fi fost exact în programul nostru iniţial”, a explicat Florin Cîţu în cadrul unei declarații de presă susținută la finalul lunii noiembrie.

După primele 9 luni din 2020, deficitul bugetar a fost de 67,27 miliarde lei (6,36% din PIB), în timp ce execuţia bugetului consolidat s-a încheiat pe primele zece luni ale anului 2019 cu un deficit de 28,83 miliarde de lei, respectiv 2,8% din PIB.

Consiliul Fiscal estimează un deficit bugetar de 9,8% din PIB

Consiliul Fiscal apreciază un nivel probabil al deficitului bugetar pentru anul 2020, potrivit metodologiei cash, în jurul valorii de 9,8% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea Ministerului Finanţelor Publice, conform opiniei instituţiei cu privire la cea de-a treia rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2020.

În document se menţionează că valul doi al pandemiei întrerupe/încetineşte revenirea economiilor în trimestrul IV din acest an.