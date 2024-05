Deepfake-urile nu mai sunt pe placul TikTok. Platforma va depista conținutul creat cu ajutorul AI

TikTok își declară intenția de a combate fenomenul deepfake și planifică să înceapă să eticheteze imaginile și clipurile video încărcate pe platforma sa de partajare a conținutului video care au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Această mișcare a fost anunțată de TikTok, care a implementat un filigran digital cunoscut sub numele de Content Credentials. Există temeri că conținutul generat de inteligența artificială ar putea fi utilizat pentru a manipula evenimente importante, cum ar fi alegerile din toamna acestui an din SUA. TikTok se numără deja printre cele 20 de companii de tehnologie care au semnat un acord la începutul acestui an, angajându-se să lupte împotriva acestui fenomen, conform Reuters, citat de Mediafax. Compania etichetează deja conținutul generat de inteligența artificială realizat cu instrumentele din cadrul aplicației, iar această ultimă mișcare ar aplica etichete și videoclipurilor și imaginilor generate în afara serviciului.

„Avem, de asemenea, politici care interzic AI realist care nu este etichetat, așa că, dacă AI realist (conținut generat) apare pe platformă, atunci îl vom elimina ca încălcând liniile directoare ale comunității noastre”, a declarat într-un interviu Adam Presser, șeful operațiunilor și al departamentului de încredere și siguranță la TikTok.

Tehnologia „Content Credentials” a fost inițiată de către Coalition for Content Provenance and Authenticity, un grup fondat în colaborare cu Adobe, Microsoft și alte companii. Această inițiativă are scopul de a asigura proveniența și autenticitatea conținutului online. Tehnologia este disponibilă pentru integrare și utilizare și de către alte companii interesate în combaterea fenomenului deepfake și în promovarea transparenței în mediul online.

Guvernul SUA a fost dat în judecată

TikTok a dat în judecată guvernul Statelor Unite în încercarea de a opri aplicarea unui proiect de lege adoptat luna trecută, care urmărește să oblige proprietarul chinez al aplicației să vândă aplicația sau să o interzică.

Procesul, depus marți la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul D.C., susține că Legea privind protecția americanilor împotriva aplicațiilor controlate de adversari străini, încalcă protecțiile constituționale privind libertatea de exprimare.

Compania susține că invocarea preocupărilor legate de securitatea națională nu este un motiv suficient pentru a restricționa libertatea de exprimare și că revine guvernului federal sarcina de a dovedi că această restricție este justificată. Acesta nu și-a îndeplinit această sarcină, se arată în proces.