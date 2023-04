Deea Maxer are un nou partener de viață?

Deea Maxer a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare alături de un bărbat misterios, la scurt timp după ce Dinu Maxer a confirmat că are o nouă relația. Vedeta a postat o fotografie în care apare doar umbra sa și a presupusului ei iubit.

Chiar dacă nu a făcut nicio declarație concretă despre viața ei amoroasă, prin postările sale, Deea Maxer dă de înțeles că nu este singură.

Ba mai mult, în urmă cu câteva zile, Deea Maxer a primit un buchet de lalele.

„Afară plouă… cu iubire și lalele/ În suflet ești tu, liniște și mângâiere./RDR”, a scris ea într-un instastory.

În momentul în care fost întrebată cine este bărbatul care i-a oferit buchetul de lalele, Deea Maxer a spus că nu dorește să îi dezvăluie identitatea.

„Sunt deschisă să primesc și să ofer iubire. Aseară, întoarsă după o săptămână plecată în țară cu turul de beauty din care fac parte… M-am întors acasă după cinci zile, și da, am fost așteptată cu flori. Dar nu o să-ți răspund mai mult de atât, de la cine le-am primit”, a zis ea, relatează SpyNews.

Adevăratul motiv pentru care Deea și Dinu Maxer au divorțat

Deea și Dinu Maxer au fost căsătoriți timp de 14 ani, iar în total au fost împreună 18 ani. Aceștia au și doi copii împreună. Păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, așa că vestea divorțului lor a luat prin surprindere pe toată lumea. Dinu Maxer a spus că amândoi au încercat să salveze căsnicia și el a fost cel care a acceptat mai greu despărțirea.

„Am încercat amândoi, nu doar eu! A fost o luptă pe care ne-am asumat-o amândoi, cu argumente, am tot încercat să ne înțelegem unul pe celălălt. Trebuie să recunosc că eu am tras mai mult de căsnicia asta, sau, mai bine zis, eu am acceptat mai greu despărțirea. Pentru mine a fost mai greu să accept că ne apropiam inevitabil de divorț. De aici și lupta mea mai mare și chiar durerea mai mare.”, a declarat el într-un intreviu acordat pentru Click!.