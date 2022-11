După ce a fost dur criticată pe rețelele sociale pentru că și-a motivat decizia de a nu avea copii prin supra popularea planetei, interpreta Delia a făcut noi declarații controversate, care vor genera polemici în jurul acestui subiect. Frumoasa și excentrica artistă a spus că genul feminin și cel masculin sunt doar o invenție. În contextul politicilor mondiale cu privire la acest subiect, declarațiile artistei se vor dovedi cu siguranță scandaloase pentru câteva categorii de români conservatori, care încă privesc lucrurile în mod tradițional.

Genurile au fost inventate în urma negocierii sensului lor de către societate

Interpreta a îndemnat publicul său să să facă ceea ce simt, fără a se împiedica de niște etichete, care „inventate în urma negocierii sensului lor de către societate”.

„Energia feminină și „energia masculina” sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin, iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt nu sunt reale. Totul e o piesa de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid. Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă sa fii caring, sa fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine.”, se arată în postarea distribuită de Delia pe contul său de Instagram.

Ce spune mama artistei despre Delia

Fiind invitată în emisiunea lui Teo Tradafir, de la Kanal D, Gina Matache, mama artistei, a recunoscut că de ani de zile fiica ei este întrebată când face un copil. Gina Matache a afirmat că Delia este chiar agasată cu această întrebare.

„Nici măcar nu era o opinie, este agasată de această veșnică întrebare. De 20 de ani o întreabă lumea când face un copil. Probabil că o copiliță a pus întrebarea asta, iar ea ca să nu dezvolte a zis: Să nu vă apucați să faceți copii. Efectiv a explodat. Câte nu i s-au întâmplat ei, inclusiv făcături. Am trecut peste faza asta, nu mai reacționăm la astea. Asta e, fiecare e liber.”, a dezvăluit Gina Matache.