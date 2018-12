Declarații ȘOC ale lui IOHANNIS: România nu are prim-ministru. Guvernul este condus de infractorul Dragnea prin interpuși

Curtea Constituţională nu are cum să rezolve problema pentru că este politică nu constituţională.

România nu are prim-ministru, totala inabilitatea a PSD-ului de a face politică de orice fel. Doamna prim-ministru mi-a trimis în scris o solicitare de remaniere a Guvernului. Mi-a trimis hârtii fără să caute discuţii sau un dialog cu mine. M-a sunat ieri şi m-a întrebat dacă am terminat analiza şi când îi voi da un răspuns. I-am zis că o voi informa zilele următoare. M-aş fi aşteptat să mă caute şi să întrebe domnul preşedinte de ce nu ne daţi un răspuns. Aceasta doamnă nu înţelege cum funcţionează statul. Noi suntem puşi aici pentru rezolvarea problemelor statului, nu să ne trimitem hârtii.

Constat că PSD-ul şi-a pierdut sub Dragnea capacitatea de a face politică. Este foarte grav pentru că PSD controlează majoritatea în Parlament. PSD guvernează prost. Premierul nu poate purta un dialog pentru a rezolva o problemă. PSD-ul legiferează foarte prost. Am cerut date să văd care este calitatea legilor În 30 de situaţii m-am adresat CCR pentru că am considerat că legile sunt proaste. În peste 25 de cazuri CCR mi-a dat dreptate şi a declarat legile parţial neconstituţionale sau integral neconstituţionale.

PSD nu mai este capabil să negocieze politic, nici măcar nu încearcă. Îşi impune voinţa prin soluţia “pumnul în gură”.