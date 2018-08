UPDATE Detalii explozive despre protestul de pe 10 august. Nimeni nu-și asumă organizarea. Va fi haos! Românii din Diaspora au pornit deja spre România

UPDATE

Chiar dacă nimeni nu-şi asumă organizarea protestului, evenimentul va avea loc, zeci sau chiar sute de români din străinătate au postat deja pe reţelele de socializare că s-au pregătit de protest si vor veni la Bucureşti.

„Primăria Municipiului Bucureşti a înregistrat, în data de 1 august 2018, o adresă transmisă prin e-mail, prin care Federaţia Românilor de Pretutindeni informează că renunţă la organizarea mitingului din data de 10 august, din Piaţa Victoriei.

Prin această scrisoare, Federaţia ignoră cu bună-ştiinţă faptul că protestul a fost autorizat, aşa cum s-a comunicat public, şi încearcă să inducă ideea că a primit doar o negaţie la solicitarea de a organiza aceasta manifestaţie. (...) Primăria Municipiului Bucureşti a aprobat organizarea mitingului, găsind soluţia pentru siguranţa participanţilor: întrucât cererea viza organizarea unui miting cu 1.000.000 de participanţi în Piaţa Victoriei, un spaţiu insuficient pentru un număr atât de mare de oameni, aprobarea a survenit numai după ce, în colaborare cu instituţiile de resort, a fost stabilită extinderea spaţiului destinat adunării publice în cauză”, au precizat reprezentanţii Primăriei Capitalei, printr-un comunicat de presă.

De asemenea, preşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Emanuel Cioacă, a transmis că nu îşi mai asumă organizarea mitingului românilor din diaspora din 10 august, în Piaţa Victoriei, întrucât nu a primit niciun act oficial de la Primăria Capitalei. El a spus că oamenii au dreptul să protesteze în continuare şi că va fi şi el, la rândul său, prezent la miting, însă nu în calitate de organizator.

„Am aşteptat şapte zile să apară ceva, aşteptam un protocol ceva, să semnăm, nu să auzim din presă. Nu ne permitem să ne jucăm cu chestiile astea. Pe 31 am trimis un e-mail la primărie ca să anunţ că nu organizăm acest miting. Ce îmi demonstrează mie că acest lucru este valabil, faptul că a transmis primăria în presă? Nu am primit nimic oficial. Oamenii să protesteze, noi doar am vrut să facem ceva legal. Nu am greşit cu nimic. Voi fi şi eu în Piaţa Victoriei vineri, pentru că mi-am luat deja bilet”, a declarat preşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Emanuel Cioacă, citat de Știripesurse.ro.

Întrebat dacă i-a contactat telefonic pe reprezentanţii municipalităţii ca să îi anunţe că va lua protocolul de la instituţie chiar în ziua mitingului, aşa cum susţine Primăria Capitalei, Emanuel Cioacă a negat.

„Nu este adevărat aşa ceva, nu i-am sunat să le spun asta. I-am sunat şi le-am trimis şi e-mail să le spun că aştept un document, ceva, de la ei, să citesc şi eu protocolul şi să văd dacă îl semnez sau nu”, a precizat el.

