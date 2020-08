Lovitură de proporții la Antene. Emisiunea realizată de Cristi Brancu, de la Antena Stars, nu se va mai difuza. Prezentatorul de televiziune și-a mutat emisiunea în mediul online, pe YouTube.

”Spectrul crizei care abia a început a schimbat multe în toate televiziunile din România. Atâtea proiecte de anvergură s-au întrerupt sau nu se vor mai face. Bugetele s-au schimbat fundamental. A fost o emisiune-fanion a stației vreme de 13 ani și numai spectrul crizei generate de pandemie a decis această pauză lungă. Am aproape 30 de ani de media, așa că decizia a fost acceptată și înțeleasă de ambele părți. Speculațiile legate de vârsta prezentatorilor este hilară și neadevărată, puteți verifica acest lucru. Fiecare business are un plan de afaceri pentru fiecare moment. Restul sunt sentimentalisme și imaturități” a spus Cristin Brancu pentru Ciao.ro.

El a spus că vreme de 12 ani a avut emisiune pe post șase zile din șapte într-o săptămână.

„Televiziunea este o pasiune care mă arde în continuare și de unde nu am plecat. În cinci luni, industria media s-a schimbat însă cu totul. Abia acum, marii investitori în publicitate ai planetei încep să simtă dimensiunea pierderilor. Vor urma schimbări și mai tulburătoare, veți vedea”, a anunțat el.

Întrebat dacă are de gând să revină pe tv, Brancu a subliniat că este strâns legat de Antene.

„Antena rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi Agenția VIP din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem Întâlni într-un alt proiect viabil. Indiferent de următorul proiect TV, nu voi întrerupe proiectul Cristi Brancu Live, transmis în streaming pe YouTube și Facebook. Practic, nu am lipsit deloc din fața publicului. Timp de patru luni, am avut interviuri aproape zi de zi. Mă regăsesc mult în acest proiect, pentru că e ceea ce oamenii cu nevoie acum. Oamenii vor să știe ce se va întâmpla cu ei, cum să-și vindece fricile, cum să-și păstreze sănătatea, cum să facă bani. Vor soluții, multă speranță. Am aflat lucruri senzaționale de la vedete, doctori, mari oameni de business, avocați, terapeuți, profesori, psihologi. Aveam nevoie de această repoziționare. Faptul că, lunar, am un număr de urmăritori care ar face profitabil un talk-show TV mă liniștește. Numărul de abonați s-a dublat în patru luni, mă apropii de 40000”, a spus el.