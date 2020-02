Va vota ALDE cu Guvernul Orban II?

”Decizia asta am luat-o: nu votăm Guvernul Orban II. Nu e niciun dubiu, pentru că suntem într-o situație în care cuvântul ridicol este prea puțin. Pe de o parte, avem un președinte care propune un premier care să pice în Parlament, pe de alta avem un premier care nu vrea să-și treacă Guvernul. Această situație este de un inedit absolut, nu există așa ceva!”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la Gândul Live.

Nici Pro România nu are de gând să voteze noul Guvern

„Aşa cum PRO România nu a votat Guvernul Orban în noiembrie, şi bine am făcut, tot aşa nu vom vota cabinetul Orban II. Noi alegem să ne pregătim pentru alegeri locale şi parlamentare în luna iunie. Rămânem aproape de cetăţeni, le cunoaştem problemele şi venim cu soluţii concrete pentru rezolvarea acestora”, a spus purtătorul de cuvant Gabriela Podaşcă.

PMP pe lista partidelor care nu votează Guvernul Orban II

„Vom face ceea ce am facut si atunci cand a existat motiunea de cenzura impotriva premierului Orban, vom sta in banci, vom asigura cvorumul, pentru ca asta mi se pare esential, sa oferim cadrul necesar pentru a se desfasura lucrurile, insa nu participam, pentru ca in democratie iti asumi lucruri si atunci cand iti convin si cand nu iti convin.

Nu cred ca fortarea alegerilor anticipate este cheia pentru a iesi din haosul in care ne aflam. Adancirea acestei crize ne poate costa foarte mult”, a declarat Tomac pentru RFI Romania.

