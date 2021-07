Care este cea mai importantă învățătură ce merită să o transmiteți mai departe?

SV: Devii ceea ce gândești!

Cum este să fii un om bogat?

SV: Poate că pare greu de crezut, însă eu nu sunt un om bogat, chiar dacă am făcut mulți bani. Tot ce am acumulat am reinvestit iar banii au rămas locului unde au fost făcuți, iar eu trăiesc din salariu. Niciodată în Chimcomplex nu s-au dat dividente în ultimii 20 de ani, pentru că motivația dedicării mele nu este partea financiară, ci lucrul bine făcut. Se știe că banii vin, banii se duc, iar dacă ai acumulat trebuie să îi împarți! Bogăția mea sunt copiii, prietenii, amintirile și amprenta pe care o las în urma mea, la care adaug gândirea care este dintr-o altă dimensiune.

Ce fac bogații cu banii?

SV: Mi-am petrecut timp printre ei și în principal aceștia aleg să folosească banii ca să se distreze. Eu însă cred ca noi oamenii nu am ajuns pe lumea aceasta să exagerăm în a ne distra! Înțeleg nevoia de spațiu de siguranță, pentru care oamenii acumulează resurse, însă dacă ești și privești mai atent, în fapt noi oamenii nu avem nevoie de nimic în plus, chiar dacă educația și intoxicațiile din media ne îndeamnă spre aceste acumulări fără sens. În Univers și în jurul nostru totul curge de la sine!

Eu nu vreau și nu fac parte din acea clasă de oameni care au, dar care au ajuns să fie închiși în ei ca să își protejeze averea, probabil muncită corect, pentru că eu sunt de părere că daca ai mai mult, atunci nu faci un gard mai mare, ci o masă mai mare! Eu m-aș simți necinstit să am și să nu împart!

Spuneți că bogații nu ar trebui să risipească atât de mult pe distracții. Nu v-ați distrat niciodată?

SV: Ba da, m-am distrat, dar trebuie să-ți câștigi acest drept! Și acesta se câștigă doar prin muncă. Sunt îndrăgostit de muncă, am muncit de la 6 ani, munca este parte din viața mea și o fac cu entuziasm! Dacă nu ai această atitudine față de muncă, vă asigur că nici față de distracție nu este altfel! Am avut privilegiu să fac parte din toate clasele sociale, să gust din multe tipuri de „emoții” și am ajuns la concluzia că fiecare va fi fericit dacă își respectă nivelul pe care soarta l-a așezat, pentru că acolo este fericirea fiecăruia cu adevărat! Mai cred că viața nu este așa cum se vede în filme și nici încercând să copiezi și să fii în pielea altuia, despre care în fapt nu știi nimic cu adevărat. Vă recomand să nu ne mai lăsăm influențați de reclame și poveștile oamenilor așa zis maturi, dar care în fapt încă nu s-au maturizat. Să privim cu integritate viața, să distingem ce are semnificație de ceea ce este superficial în lumea timpului nostru!

Anul 2021 este un an bun pentru chimie, ați decis să împărțiți profitul atât cu managerii cât și cu salariații?

SV: Da, 2021 este un anul nostru și de aceasta am simțit că este corect să împart acum rezultatul muncii noastre cu toți salariații, chiar dacă încă avem datorii mari! Am dorit să ofer o primă fără ca salariații să știe, dar am fost sfătuit ca se va interpreta ca fiind o eroare din contabilitate și este mai bine să afle. Și așa s-a aflat de primii 1.000 de lei, dar nu de întreaga sumă.

Să înțeleg că toți salariații vor primi o primă mai mare?

SV: Acum cu toții știu că prima este 1.000 de lei, dar astăzi au văzut în contul lor o cu totul altă sumă! Până atunci vă spun doar atât: De 3 ori respect pentru salariați și familiile lor!

Adică triplați suma??? Veți oferi o primă de 3.000 lei net fiecăruia?

SV: Da, acesta este modul meu de a răsplăti efortul și munca fiecăruia din familia noastră extinsă și vom plăti 3.000 lei net pentru fiecare salariat!

– Știu că gestul meu de a împărți nu va schimba lumea, iar celelalte companii ce au făcut profit nu vor acționa la fel, însă mai știu că tot ce ai acumulat ți se poate lua, dar ceea ce ai dăruit mai departe nu îți mai poate fi luat de nimeni niciodată!

– Recomand salariaților ca 10% din această sumă surpriză să o ofere fiecare mai departe unui alt om ce merită sau are nevoie și numai așa se va împlini vorba „Dar din dar se face Rai!”.

Care este mesajul dumneavoastră pentru angajați?

SV: Dacă am început interviul cu o învățătură în care cred am să închei cu alte 9. Nu am să le explic pe fiecare în parte ci am să las cititorii să înțeleagă cum doresc fiecare învățătură:

– 1. Bunătatea se manifestă tăcut. Răul acționează! Nu scăpăm de demoni, învățăm să trăim deasupra lor!

– 2. Ca să ieși dintr-o situație unde nu mai vezi soluția, trebuie să fii neînfricat și să îți continui visul, iar minunile vor apărea din convingeri!

– 3. Dacă nu ai mâncat niciodată cu lacrimi în ochi, nu poți să știi ce gust are viața! (Goethe)

– 4. Moare câte puțin cine se transformă în sclavul obișnuințelor sale, urmând în fiecare zi aceleași traiectorii, cine nu riscă să construiască ceva nou, cine nu vorbește cu oamenii pe care nu-i cunoaște, cine evită pasiunea, cine nu riscă certul cu incertul pentru a-și împlini un vis.

– 5. Dacă ai de ales, alege ce este mai bine! Dacă nu ai de ales, atunci fă ce este mai bine!

– 6. Norocul nu se vinde! Îl cauți singur și prin muncă îl obții! (Maria Tănase)

– 7. Sănătatea este o alegere a fiecăruia! Iar cei ce strigă cel mai tare împotriva medicilor sunt cei mai dezordonați în viața lor! Și tot ei atrag medicii cu cele mai mari probleme!

– 8. Forțele nevăzute se ascund în văzul lumii, nu invers! Celelalte sunt doar o copie.

– 9. Trebuie să ai un mare curaj când decizi să trăiești în afara așteptărilor societății.

Cei care au schimbat societatea sunt cei care nu s-au lăsat schimbați de ea!

Ne dați de gândit! Am să închei prin a menționa 10 lucruri fascinante despre dumneavoastră, ce sunt foarte puțin știute de către cititori!

10 lucruri fascinante pe care trebuie sa le afli despre fondatorul CRC – Chimcomplex – Ștefan Vuza

Ștefan Vuza este unul din cei mai școliți antreprenori din România din top 1.000. Are 9 diplome dintre care două licențe luate la două facultăți (este avocat și economist), două masterate și un doctorat în tehnici de negocieri. Este îndrăgostit de științele economice, pe care le-a și predat la Universitatea Babes Bolyai ca profesor titular.

Este adeptul și susținătorul valorilor familiei tradiționale românești și a avut curajul să faca și să crească nu mai puțin de 6 copii! Și-a construit propriul castel în Munții Neamțului unde a creat două concepte unice de festivaluri private: unul de teatru și al doilea de jazz. Muzicienii invitați sunt provocați să cânte la alte instrumente decât o fac de obicei și în combinații cu alte trupe, rezultatul fiind incredibil. Spectatorii devin actori, pentru că actorii profesioniști devin regizori! Toată cariera sa de peste 30 de ani a fost făcută în industrie, dar este și fermier . A costruit de la „zero” în domeniu piscicol cea mai mare fermă de păstrăvi din Balcani, în viviere pe Lacul Bicaz, unde crește peste 1.000 de tone. Este „odihna activă” după cum spune, spre deosebire de provocările din industria chimică! Este antreprenorul cu cea mai mare amprentă energetică, fiind pasionat de dezvoltare spirituală și cunoașterea profundă a Sinelui

A început cu a studia în detaliu ortodoxia, iar pentru a înțelege conceptele de bază a trăit zeci de săptămâni în chilii cu alți călugări, atât în munții din țară, cât și pe Muntele Sfânt. Nu s-a oprit aici și a continuat să practice toate religiile majore de pe toate continentele. A stat 3 luni în Tibet, 2 luni în Japonia, 3 luni în Africa, Australia și America de Sud, inclusiv în Peru. S-a intors cu revelația de a nu mai căuta și a nu mai fi în rătăcire.

A scris două cărți: prima carte nu este publică și este destinată prietenilor și inițiaților. Se intitulează „Farul” și este doar pentru cei „ce sunt deja acolo”. A doua carte este despre tehnici de negociere. Două universități din Shanghai și Beijing i-au propus publicarea acestui compedium unic pentru ca studenții economiști din Universitățile din centrul și sudul Chinei să îl folosească ca manual. Pentru moment a refuzat, chiar dacă cartea a fost tradusă în mandarină și cantonese. Ar fi devenit cel mai titrat român din istorie prin tiparirea cărții sale în nu mai puțin de 2,5 milioane de exemplare! Cartea a fost suportul lucrării sale de Doctorat în economie din 2007, la care a lucrat 7 ani și care tratează tot ce se știe în lume despre negocieri. Este cel mai larg studiu din lume ce include toate tehnicile, strategiile și tacticile de negociere. Și-a adus contribuția personală cu 32 de noi tactici, ce se adaugă celor 346 deja existente în lume. A dat faliment cu Someș Dej în urma crizei din 2008, dar a știut să continue. Această experiență a avut efectul șlefuirii antreprenorului Ștefan Vuza, care acum este pregătit pentru orice provocare. Așa cum spune „diamantele sunt create în urma presiunii!” Este pasionat de geografie, (nu de turism) a vizitat 211 țări de pe toate continentele, fiind printre primii 12 români ce au făcut turul lumii de două ori fără a folosi avionul . Ultimul tur s-a desfășurat pe parcursul a 278 de zile. Acum pregătește o expediție la Polul Nord și va fi al 7-lea român ce atinge acest punct extrem. Are cea mai mare colecție privată de Lego din lume, compusă din 4.520 de modele la care a lucrat 17 ani și care se desfășoară pe o suprafață de 3.200 de metri pătrați. A făcut cea mai spectaculoasă tranzacție de achiziție din istoria economică a României reușind să confirme validitatea teoriei „Șirului lui Fibonacci”.

O companie cu 50 de milioane euro cifră de afaceri și un profit de 5 milioane euro pe an a reușit să cumpere o companie de 5 ori mai mare. A convins băncile de investiții de la Londra să îl finanțeze cu un credit gigant de 164 milioane de euro, ceea ce nu respecta logica economică însă nu și logica Universului. Acel credit l-a propulsat în a fi cel mai mai îndatorat român. În mai puțin de 2 ani a plătit 100 de milioane euro din datorie și a confirmat validitatea teoriei! Șeful Credit Suisse care a decis finanțarea a fost întrebat: “Ce te-a convis să investești în Chimcomplex?: Răspunsul său a fost: Întâi antreprenorul și apoi proiectul! Îmi amintesc modestia lui Vuza care venea la ședințele de la Londra cu o companie de low-cost. Iar despre proiect, era unul ce apare odată la 20 de ani, iar când Vuza și-a asumat riscul garantând cu toată averea lui (lucru foarte rar întâlnit în afaceri), atunci am concis: „el este omul!”

Pasiunea pentru chimie vine de la mama sa, care cu mândrie spune „Măi băiete, sunt eu pensionară dar nu orice fel, ci pensionară chimistă, ai înțeles!”.