Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică RCS & RDS și Digi Communications N.V. în legătură cu emisiunea a două serii de obligațiuni senioare garantate cu valoare totală de 850 milioane de euro, una dintre cele mai mari emisiuni de obligațiuni ale unui emitent român.

Prima tranșă de obligațiuni are o valoare 450 milioane de euro cu o dobândă de 2,5% pe an și maturitate în 2025, iar cea de-a doua tranșă de obligațiuni are o valoare de 400 milioane de euro cu o dobândă de 3,25% pe an și maturitate în 2028.

Obligațiunile vor fi listate pe piața reglementată operată de Irish Stock Exchange plc (tranzacționată drept Euronext Dublin).

„Este a patra lor emisiune de obligațiuni. Dobânda a scăzut practic de 3 ori din 2013 și până acum, dimensiunea cererii totale a investitorilor s-a multiplicat spectaculos, valoarea totală a obligațiunilor practic s-a dublat, termenii s-au relaxat și am reușit să aducem emisiunea „acasă” – cu RCS & RDS S.A. ca emitent.

Și cumva asta s-a întamplat în perioada în care piețele cădeau din cauza coronavirusului, iar finalizarea tranzacției s-a făcut în ziua în care în România a căzut guvernul”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener Filip & Company.

