Reducerea dobânzii, exclusă anul acesta de BNR

Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naționale a României (BNR), a subliniat că relaxarea politicilor monetare în contextul actual ar fi periculoasă. De asemenea, el a menționat că ar fi prematur să se creeze așteptări pentru o reducere a ratei dobânzii.

Popa a adăugat că există un risc semnificativ dacă se acționează prea repede. În acest context, el a amintit de un studiu recent al FMI care a arătat că peste 50% din eșecurile în atingerea țintei de inflație se datorează grăbirii scăderii dobânzilor.

„Abia ce a coborât la o cifră inflația, până ajunge unde ar trebui să ajungă mai este și adevărul este că riscul e mai mare să te grăbești. Și avem Fondul Monetar Internațional care tocmai a publicat un studiu în care arată că peste 50% din eșecurile aducerii inflației la ținte sunt cauzate de această grabă de a coborî dobânzile. Și de aceea este important ca dobânzile să rămână unde sunt pentru ceva mai mult, mai mult timp. E ceva ce se întâmplă peste tot în lume, nu este doar la noi. Relaxarea prematură ar fi periculoasă şi de aceea trebuie să continuăm să fim vigilenți”, a spus Cristian Popa, la Conferința de risc de țară, organizată de Coface România.

Popa a declarat că așteptările de inflație ale BNR sunt de 7,5% la sfârșitul acestui an, iar pentru sfârșitul anului viitor sunt de 4,4%. De asemenea, pentru sfârșitul orizontului de prognoză al BNR, care acoperă următorii doi ani, așteptările sunt de 3,8%.

O problemă cheie referitoare la inflație

De asemenea, oficialul BNR a mai subliniat o problemă cheie referitoare la inflație: natura acesteia s-a schimbat. Creșterea inițială a fost determinată de energie și mărfuri, dar ulterior s-a mutat la alimente și bunuri.

„Noi, la Banca Națională, mai spunem un lucru, că trebuie să evităm împământenirea acestei inflații, să nu devină înrădăcinată și trebuie să facem asta cu orice preț, la bază să nu ne încurcăm pe ureche, să rămânem vigilenți. Ne așteptăm ca procesul inflaționist să continue să evolueze. (…) Nu avem încă discuții serioase despre reducerea dobânzilor. Și asta e un mesaj foarte, foarte clar pe care trebuie să-l spun. Mai e o chestiune importantă când vorbim de inflație, s-a schimbat natura ei. Am început cu energie și mărfuri. De acolo a venit șocul, s-a mutat pe alimente și bunuri, iar acum o vedem în servicii. Și dacă ne uităm la categoria serviciilor, inflația continuă să crească, ea decelerează ca rată de creștere, dar e totuși mult peste medie, 12,1% creștere a mediei prețului serviciilor, în condițiile unei piețe a muncii tensionate”, a spus Cristian Popa.

În final, Popa a menționat provocarea de a împăca țintele de inflație cu creșterea salariilor. Oficialul BNR afirmă că este dificil să aduci inflația la 2,5% atunci când salariile cresc cu 15%. El a recunoscut beneficiile salariilor mai mari, dar a subliniat că acestea vin contra cost.

Amintim decizia Consiliul de Administrație al BNR de la începutul acestei luni. Atunci s-a hotărât să se mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. Dobânda cheie este nemodificată din luna ianuarie a acestui an, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.