Marcel Ciolacu a discutat marți seară, despre controversa legată de recalcularea pensiilor. Ciolacu a declarat că regretă discuțiile extinse pe tema recalculării pensiilor. El a explicat că noua lege a rezultat din negocierile sale pentru eliminarea limitei de 9,4%, impusă anterior. De asemenea, a menționat că s-au făcut modificări în funcție de lobby-ul exercitat asupra Guvernului. Ciolacu a subliniat că legea corectează inechitățile și este sustenabilă pe termen lung.

Premierul a precizat că există doar 2.500 de cereri de recalculare, dintr-un total de 4,7 milioane de pensionari. A explicat că viitorul pensiilor va depinde de contribuțiile fiecăruia și că nu vor mai exista pensionări la 40 de ani. De asemenea, a dat asigurări că pensiile nu vor scădea și că sprijinul se va concentra asupra celor cu pensii mici. Ciolacu a afirmat că niciun politician nu va mai putea schimba regulile după bunul plac.

El a adăugat că 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de majorări și a negat zvonurile conform cărora pensionarii ar trebui să returneze banii primiți în plus. A subliniat că nimeni nu va trebui să dea înapoi sumele primite. A afirmat că nu vor exista recalculări care să ducă la scăderea pensiilor.

Ciolacu a promis că, de la 1 ianuarie, pensiile vor fi indexate conform regulilor, banii fiind deja alocați în buget. El a menționat că există un acord cu Comisia Europeană. Premierul a spus că va lua orice măsură necesară pentru a sprijini oamenii.

„Îmi pare rău că s-a comentat atât de mult. Această lege a venit în urma negocierilor mele de a elimina acel 9,4 al reziștilor. Am făcut tot felul de modificări, în funcție de cât lobby se făcea la nivelul Guvernului. Această lege a închis aceste inechități. Aceste anomalii trebuiau îndreptate. Este o lege sustenabilă pe termen lung.

Am înțeles că sunt 2.500 de cereri de recalculare, noi vorbim de 4,7 milioane de pensionari. Sunt două categorii mari, vorbim de polițiști și militari, pe care i-au încadrat la pensii speciale. Viitorul este în funcție de contribuția fiecăruia. Nu se mai pensionează nimeni la 40 de ani. Nu va scădea nici o pensie. Am insistat pe pensiile mici. Nici un om politic nu mai poate schimba regulile jocului. Când se ajungea la putere, se schimba după interese, după bunul plac.

La 3,8 milioane de români au crescut pensiile. Dacă ai până în 3.00 de lei, ai suportul social. Eu înțeleg că este an electoral, dar nu mai învrăjbiți oamenii. Am primit mesaje că unii pensionari nu vor cheltui ce au primit în plus pentru că le e frică să nu li se ia banii înapoi. Nu se dă nici un ban înapoi. E o lege închisă, nu le mai ia nimeni banii înapoi.

Nu mai există recalculări, nu se mai umblă la pensii în minus.

Nu pot să vin să mint. La 1 ianuarie vor primi indexarea. Regulile sunt foarte clare, banii sunt bugetați. E un acord făcut cu Comisia.

Câștigăm, nu pierdem. Voi lua orice măsură este bună pentru oameni”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.