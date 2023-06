Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Unul din proiectele de impact derulate in acest an se refera la un pionierat absolut pentru piata din Romania. Treasures of Romania – Wines – asa cum l-am denumit, este un proiect extrem de util pentru imaginea Romaniei pe piata Canadei, unde l-am lansat in premiera ca proiect pilot. S-a desfasurat ca un program de studiu oferit si finantat de Budureasca, cu endorsare din partea Institutului Escoffier din Romania care a emis diplomele de absolvire. 50 de somelieri de pe piata Canadei au avut ocazia sa descopere Romania vini-viticola in 10 masterclass-uri saptamanale online, sustinute de catre mari nume din industria vinului la nivel international, speakeri cunoscuti si Masters of Wine. Fiecare participant a primit un kit cu cate 20 vinuri pentru degustare si materiale de prezentare, iar la final cei mai merituosi cursanti au venit in Romania pentru a aprofunda, timp de o saptamana, cunstintele dobandite.

Proiecte noi au fost derulate si in sfera productiei, pentru ca abordarea creativa si inovatoare face parte din modul nostru de a intelege si de a face business. Astfel, am largit sfera vinurilor organice pe care le producem cu cateva soiuri noi – Sauvignon Blanc, Shiraz, Feteasca Neagra, Cabernet Sauvignon si un cupaj foarte intersant de Feteasca Neagra & Shiraz. Este cunoscut faptul ca certificarile pentru vinurile organice sunt deosebit de laborioase, dureaza 4 ani si sunt necesare conditii deosebit de stricte de la nivelul de sol si planta si pana la vinificarea separata a vinurilor.

Am plantat si soiuri noi de struguri precum Malbec sau Novac, urmand sa exploatam plantatia in anii urmatori.

Suntem in curs de adaptare a portfoliului de produse – lansam o gama de vin la sticla destinata sectorului de distributie traditionala sub denumirea SABRIZE, precum si un rose de vara, in editie limitata, care se numeste PINCOMET (Pink Comet). Noutatile nu se opresc aici, deoarece urmeaza sa “revolutionam” grafica uneia dintre gamele de baza din portofoliul Budureasaca, si anume gama Premium care va deveni THE SIGN – intr-o prezentare grafica ce simbolizeaza creatia, “pantecul” pamantului din care iau nastere vinurile Budureasca, purtand amprenta solurilor unice care candva au constituit fundul Marii Sarmatice.

Care au fost cele mai mari provocari pe le-ati avut de-a lungul carierei si cum le-ati rezolvat? (m-ar interesa 2-3 povesti care sa se poata transforma intr-un exemplu pentru cei mai tineri care vor citi textul de prezentare)

Provocari au fost multe, incepand de la primul contact cu industria vinului, care a fost o provocare in sine deoarece era un domeniu nou si necunoscut pentru mine, si pana la situatiile fara precedent carora a trebuit sa le facem fata in perioada pandemiei cand piata “a inghetat” brusc si ne-a pus pe toti in situatii limita.

Primul contact cu industria vinului a fost in urma cu 17 ani, cand am avut o colaborare pe o perioada limitata de timp cu un producator de renume din Romania, avand ca principal obiectiv elaborarea unei strategii pe termen scurt si mediu si respectiv construirea unei retele de desfacere. Veneam dintr-un domeniu total diferit si mult mai tehnic (industria hartiei) unde acumulasem insa un bagaj de cunostinte consistent si o experienta de management destul de solida, care m-au ajutat sa imi duc la indeplinire obiectivele. Vinul, ca produs in sine, este unul extrem de ofertant si inspirational cand vorbim de promovare, vanzare si business in general, ceea ce m-a ajutat foarte mult si mi-a creat “dependenta” fata de acest domeniu.

Astfel, in urma cu 13 ani am revenit in acest business, de aceasta data la Budureasca, unde ma aflu si astazi. Aici am avut un parcurs initial similar, pornind de la elaborarea strategiei de business si dezvoltarea arhitecturii portofoliului de produse, continuand cu construirea echipei de marketing si vanzari, crearea retelei de desfacere si dezvoltarea canalelor de vanzare, pana la implementarea celor mai recente proiecte de eficientizare si optimizare a activitatii si a rezultatelor. Domeniul nu mai era o noutate, dar provocarea a venit din faptul ca aveam de realizat o constructie ampla, pornind aproape de la zero, inclusiv echipa de lucru fiind unul din obiectivele de construit. Am fost creditata cu foarte multa incredere si mi s-au pus la dispozitie toate resursele necesare, ceea ce a generat o presiune foarte mare si a facut ca asteptarile sa fie foarte ridicate. Am reusit datorita determinarii si ambitiei, desi au fost multe momente dificile.

Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Nu cred ca exista o reteta a succesului pe care sa o pot descrie. Este vorba mai degraba de modul de a lucra, zi de zi. Perseverenta, ambitie, atentie la detalii, disponibilitate de a comunica permanent cu oamenii din echipa, indisponibilitatea de a face rabat la calitate, coerenta in politica comerciala si in relatia de afaceri cu partenerii, uneori poate chiar inflexibilitate (costuri de oportunitate) dar care pe termen lung s-a constituit intr-un motiv solid de incredere din partea partenerilor nostri. As adauga creativitatea, deschiderea spre nou, adaptarea la trendurile pietei, abordarea cu curaj a provocarilor si asumarea misiunilor dificile in situatii in care multi poate se retrag, modul de lucru pragmatic si bazat tot timpul pe proiectii si bugete.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Nu sunt genul care munceste 12-14 ore pe zi si nici in cadrul companiei nu am implementat un astfel de model bazat pe program prelugit sau ore suplimentare. Programul meu incepe la ora 8.30 si se termina undeva in jurul orei 18, cu anumite exceptii impuse de faptul ca avem colaborari cu parteneri care functioneaza pe alt fus orar (din Asia, SUA, Canada), ceea ce implica uneori meeting-uri dimineata foarte devreme sau noaptea, tarziu. Activitatea mea zilnica se imparte intre corespondenta, sedinte de lucru si discutii operative cu oamenii din echipa, intalniri cu diversi parteneri, mai nou meeting-uri online care se pare ca au ramas in rutina de lucru chiar si dupa pandemie.

Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale, dar și personale)

Faptul ca an de an am reusit sa obtin rezultate foarte bune si impreuna cu echipa cu care lucrez am generat in mod constant cifre peste nivelul planificat, in conditiile in care activam intr-o piata dificila, puternic concurentiala si plina de dificultati, reprezinta o realizare foarte importanta.

Faptul ca reusim sa punem la dispozitia clientilor nostri vinuri de calitate care raman in topul preferintelor lor este din nou o realizare foarte importanta.

Nu in ultimul rand, faptul ca am reusit sa traversam perioada de pandemie generand un rezultat financiar pozitiv si evitand problemele de suprastocare este o alta realizare importanta.

In plan personal realizarile cele mai mari sunt legate de familie si ma consider un om norocos din acest punct de vedere. Fiica mea este eleva la Colegiul National de Informatica Tudor Vianu din Bucuresti, este implicata intr-o multime de activitati scolare si extra-scolare si isi doreste ca dupa finalizarea liceului sa urmeze o cariera in medicina. Este un motiv de bucurie in fiecare zi.

Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Provocarile aduse de pandemie au fost cele mai dificile, in primul rand datorita lipsei precedentului. Ne-am confruntat pentru prima data cu o intreaga categorie de clienti blocati, cu marfa si cu bani in piata fara o perspectiva concreta de recuperare, cu o cantitate mare de vin in stoc fara un plasament previzibil, cu un cash-flow incetinit, si intr-un astfel de context a trebuit sa gasim solutii pentru a ne putea pastra clientii, pentru a mentine relatiile comerciale cu acestia precum si cu furnizori si alti terti, dar si pentru a ne mentine personalul angajat si a ne acoperi cheltuielile de functionare intr-o perioada in care de fapt nu functionam. Totul a fost posibil printr-o comunicare foarte buna atat interna cat si cu partenerii, si printr-o planificare riguroasa a masurilor de criza care au fost implementate intocmai. Nu ne asteptam ca pandemia sa ne blocheze total planul de dezvoltare, dar l-a ingreunat si ne-a oblgat la modificari prin adaptarea la conditiile specifice perioadei care s-a constituit intr-un un test de flexibilitate si putere de adaptare la noi si noi conditii. Dar am reusit!

Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

Nu sunt hobbyuri propriu-zise, pentru ca nu am timp sa le practic, insa imi place sa pictez atunci cand am un moment de liniste (spre exemplu in primele saptamani de lock-down mi-am permis acest “lux”, avand dintr-o data timp cu care nu stiam ce sa fac, si am pictat o panza noua); imi place sa cant; imi place sa bricolez; imi place sa calatoresc si fac asta destul de des – in scop profesional (la targuri si expozitii de vin) dar si in scop personal.

Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Nu cred in retele studiate si urmarite programatic, pas cu pas. Este vorba mai degraba de modul de a fi, de a gandi, de a te raporta la oamenii din jur si la tine insati. Eu personal imi setez obiective, sunt foarte riguroasa si uneori chiar “aspra” cu mine insami, renunt la confortul meu personal pentru rezolvarea unor cauze externe si pentru binele comun, nu abandonez niciodata un demers cand consider ca exista o minima sansa de a reusi, pun foarte mare pret pe disciplina si respectarea regulilor atat de catre mine cat si de catre cei cu care lucrez.

Consider ca intr-o industrie majoritar masculina, asa cum este industria vinului, o femeie pe o pozitie de management are un parcurs mai dificil, dar in acelasi timp are avantajul unei vizibilitati mai bune care, daca este dublat de profesionalism si perseverenta, poate contribui la reteta succesului.

Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

Sunt o persoana dinamica, organizata, imi plac rigoarea si disciplina, motiv pentru care uneori sunt mai putin flexibila.

Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

De fapt sunt mai multe care ma definesc:

Fără oameni simpli nu există oameni mari.

Adevaratul succes inseamna sa-ti depasesti teama de a nu avea success.

Nu lasa pe maine ce poti face azi!