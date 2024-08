Cum ați evalua primul an al DEFEND INSURANCE GROUP pe piața românească? Care au fost realizările principale în această perioadă?

DEFEND INSURANCE GROUP (DEFEND) a obținut rezultate foarte bune în România, devenind profitabilă încă din primul an. Dorim să încheiem anul 2024 cu o creștere considerabilă de trei ori mai mare a numărului de polițe față de 2023. Echipa noastră a crescut și am stabilit strategic trei baze regionale pentru a asigura o buna desfășurare a operațiunilor la nivel național.

Din perspectiva produselor, am lansat cu succes linia principală de garanție extinsă DEFEND, DEFEND Car Protect, care oferă o acoperire completă pentru defecțiuni bruște și neprevăzute în întreaga Europă (cu excepția Rusiei). În condițiile în care vânzările de vehicule noi au crescut cu 13 %, iar cele de vehicule de second-hand cu 3 %, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, anticipăm rezultate foarte pozitive și vizăm noi parteneriate cu dealerii auto. Am stabilit colaborări, de exemplu, cu Eurial, am continuat parteneriatul cu Business Lease România și, în special în domeniul asigurărilor GAP, ne-am consolidat relațiile cu brokerii Renomia Broker și Safety Broker de Asigurare.

Care au fost principalele provocări întâmpinate de DEFEND în primul său an în România?



Provocările, dar și oportunitățile, le reprezintă inflația și ratele ridicate ale dobânzilor, precum și creșterea reglementărilor UE privind produsele de asigurare. Raportul calitate-preț și adaptarea generală a produsului nostru la nevoile clientului sunt cele mai importante elemente pentru noi. Pentru a oferi clienților noștri o calitate excelentă, am îmbunătățit continuu, de exemplu, acoperirea garanțiilor noastre extinse în 2024 și nu numai. Ne străduim continuu să inovăm și să ne îmbunătățim produsele pentru a răspunde nevoilor în creștere ale partenerilor și clienților noștri.

Ați menționat îmbunătățiri în ceea ce privește linia principală de produse, garanțiile extinse DEFEND Car Protect. Puteți fi mai specific și să explicați beneficiile acestui produs de asigurare pentru clienți?



În primul rând, am răspuns tendinței de prelungire a garanțiilor din fabrică prin creșterea limitei de vârstă a vehiculelor eligibile de la 3 la 5 ani pentru programele noastre destinate autovehiculelor cu garanții din fabrică. De asemenea, am adăugat o acoperire pentru piese suplimentare și am extins acoperirea și limitele pentru sistemele infotainment, care devin din ce în ce mai frecvente pe vehiculele noi. Pe scurt, garanțiile noastre extinse DEFEND Car Protect oferă o acoperire și o protecție și mai ridicate, ceea ce este important atât pentru partenerii noștri, cât și pentru clienți.

Pentru dealerii auto, garanțiile extinse sporesc credibilitatea. Oferind ani suplimentari de garanție, se evidențiază calitatea și reputația dealerului, sprijinind ulterior vânzările de autovehicule. Pentru clienți, garanțiile îi protejează împotriva cheltuielilor neașteptate și deseori mari cauzate de defecțiunile bruște ale vehiculelor lor.

Cum își adaptează DEFEND oferta de produse pentru a răspunde tendinței de creștere a vehiculelor electrice în România? Ce produse specifice dezvoltați pentru acest segment?



DEFEND a fost printre primii de pe piață care a introdus garanțiile extinse special pentru mașinile electrice. Oferim programe atât pentru vehiculele electrice noi, cât și pentru cele second-hand, oferind protecție pentru următorii 3 ani și acoperim toate piesele importante, inclusiv bateria și încărcătorul. Odată cu creșterea gradului de popularitate a vehiculelor hibride, am adăugat recent garanțiilor noastre și acoperirea componentelor grupului motopropulsor hibrid, prin urmare oferim acest produs pentru toate tipurile de motoare, inclusiv CNG/GPL. În plus, asigurarea noastră GAP, DEFEND Gap, care oferă protecție împotriva pierderii valorii vehiculului, este disponibilă pentru vehiculele electrice. Această acoperire este foarte importantă deoarece valoarea vehiculelor electrice poate scădea rapid.

Referitor la asigurarea DEFEND Gap, ce beneficii pot aștepta clienții și dealerii auto de la acest produs?

După cum spuneam, acest produs de asigurare vă protejează împotriva deprecierii mașinii dumneavoastră în caz de pierdere totală sau furt. Acest produs oferă, din nou, numeroase beneficii atât șoferilor, cât și dealerilor auto. După cum probabil știți, mașinile se depreciază rapid, iar asigurarea primară nu oferă protecție completă; aceasta plătește doar valoarea de piață curentă la momentul incidentului, care este de obicei semnificativ mai mică decât prețul de achiziție. Asigurarea noastră DEFEND Gap acoperă diferența până la prețul de achiziție. Astfel, clientul are suficienți bani pentru o mașină nouă din aceeași categorie și este foarte posibil să se întoarcă la dealerul inițial care l-a ajutat să își protejeze investiția.

Pe măsură ce DEFEND continuă să își extindă activitatea rețelei de distribuție în România, ce măsuri luați pentru a asigura standarde ridicate de servicii și asistență pentru partenerii și clienții dumneavoastră din întreaga țară?



Suntem o companie tânără pe piața din România, dar suntem susținuți de peste 25 de ani de experiență pe alte piețe din CEE. Ne mândrim cu strategia noastră de parteneriat, angajându-ne să devenim nu numai un furnizor de produse, ci și un partener puternic și de încredere, cu o abordare individuală a clienților și partenerilor noștri. Produsele noastre pot fi adaptate în ceea ce privește marca, acoperirea și criteriile de eligibilitate pentru a răspunde nevoilor și strategiilor de vânzări ale partenerilor noștri. Oferim asistență continuă pe tot traseul clientului, de la formarea inițială și materialele de marketing până la gestionarea cererilor de despăgubire. De asemenea, investim constant în angajații noștri pentru a asigura cele mai bune servicii posibile pentru partenerii și clienții noștri. Pe scurt, excelența este motto-ul nostru.

În ceea ce privește viitorul, care sunt obiectivele strategice ale DEFEND INSURANCE GROUP pentru piața din România în 2024 și în anii următori, și cum intenționați să le atingeți?



Vedem un potențial semnificativ de creștere continuă pe piața românească și credem că produsele noastre de asigurare vor contribui la dezvoltarea în viitor a pieței auto noi și second-hand. Obiectivul nostru este să devenim alegerea de top pentru programele de garanție. În prezent lansăm și garanția pentru camioane, iar pe parcursul toamnei partenerii și clienții noștri se pot aștepta la asigurarea MOT. Cu sprijinul sediului nostru din Cehia, construim o companie poziționată pentru viitor. Accentul nostru strategic rămâne pe extinderea serviciilor noastre, pe îmbunătățirea eficienței operaționale și pe promovarea unei culturi bazate pe date. În plus, suntem în curs de finalizare a procesului de obținere a unei licențe de agent de asigurări direct pentru compania noastră din România, DEFEND INSURANCE S.R.L.

Sunteți interesat să colaborați cu DEFEND INSURANCE GROUP? Nu ezitați să îi contactați la info@defendinsurance.ro sau +40 312 295 260.

Despre Florian Nedelcu



Florian Nedelcu este Country Manager al DEFEND INSURANCE GROUP pentru România. Are aproape 20 de ani de experiență în domeniul asigurărilor și vânzărilor.. A absolvit Facultatea de Drept și a lucrat pentru cei mai importanți producători auto din țară, contribuind la dezvoltarea rețelelor de distribuție și la creșterea semnificativă a volumului vânzărilor. Experiența în coordonarea afacerilor la nivel național a fost dovedită în timp prin poziționarea companiei în topul celor mai bune preferințe ale clienților, precum și datorită volumelor realizate.

Despre DEFEND INSURANCE GROUP



Companiile DEFEND INSURANCE GROUP (DIG) oferă soluții de asigurare specializate pentru sectorul auto, concentrându-se pe garanții extinse, asigurări GAP și alte produse inovatoare. Având misiunea de a depăși așteptările clienților prin furnizarea de soluții auto și asistență pentru clienți fără egal, DEFEND le permite clienților să își facă mai puține griji și să experimenteze mai mult și aduce o contribuție semnificativă la satisfacția și loialitatea acestora față de cei aproape 4.000 de parteneri DEFEND din Republica Cehă, Polonia, Ungaria, Slovacia, Marea Britanie, România și Țările Baltice. Din 2019, DIG face parte din Fortegra, o companie de asigurări americană cu rating A-, iar filiala sa europeană, Fortegra Europe Insurance Company, este asigurătorul său principal. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul www.defendinsurance.eu.