De ce va pierde PSD alegerile? Sociologul Marius Pieleanu are răspunsul: ”Nu au realizat niciun...„

Sociologul susţine că partidul va pierde alegerile din cauza că în doi ani de zile nu au realizat niciun kilometru de autostradă, niciun spital şi nicio investiţie publică majoră.

”Dacă PSD va pierde alegerile nu le va pierde pentru intervenţia jandarmeriei din Piaţa Victoriei. Nu! PSD va pierde alegerile pentru că zero autostrăzi, zero spitale, zero creştere a calităţii vieţii, asta în ciuda creşterii incontestabile a pensiilor şi a salariilor. PSD mai are timp, în doi ani de zile pot să facă aceste investiţii.

De doi ani de zile ne interesează doar amnistie, graţiere, legile justiţiei, mitinguri etc. Pe noi, ca oameni, toate astea nu ne ajută cu absolut nimic. Dacă PSD se trezeşte şi începe să facă investiţii serioase, atunci pot câştiga alegerile, dar dacă nu toate acestea vor fi resimţite la vot”, a declarat Marius Pieleanu, la Antena 3.