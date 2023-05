Deși Viktor Orban ar putea fi un bun participant al Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) din SUA, adevărata pasiune a premierului ungar este China comunistă, scrie Tom Rogan într-un editorial din WashingtonExaminer.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a ținut să ne reamintească acest adevăr în timpul vizitei sale în China, săptămâna aceasta. Oferind sprijinul Ungariei pentru firma de telecomunicații Huawei (serviciul chinez de informații privind semnalele) Szijjarto a declarat că „Huawei are un rol decisiv în digitalizarea Ungariei”. Ministrul de Externe a ținut să spună, în fața Beijingului, că preocupările, legitime, cu privire la produsele Huawei sunt pur și simplu rezultatul rasismului. După cum a afirmat șeful diplomației maghiare, „nimeni nu ar trebui exclus dintr-o competiție pe baza țării de origine”. Cu siguranță, asta este o veste ”bună” pentru aliații NATO ai Ungariei, care ar trebui să comunice în siguranță cu omologii lor maghiari.

”Oportunități uriașe” ale aurului comunist

Pentru ministrul Szijjarto aceasta a fost doar încălzirea. Distanțând Ungaria de efortul Uniunii Europene de a „reduce” riscul relațiilor sale cu China în sectoare vulnerabile, cum ar fi domeniul tehnologic, Szijjarto a explicat: „Nu vedem China ca pe un risc, ci ca pe o țară alături de care cooperarea ne oferă oportunități uriașe”. Dacă citiți printre rânduri, se poate spune „oportunități uriașe” ale aurului comunist.

După cum notează South China Morning Post: „Ungaria a primit anul trecut 7,6 miliarde de dolari în investiții ca parte a BRI, mai mult decât orice altă țară, în ciuda unei tendințe de scădere a investițiilor chineze în Europa”. Ministrul de Externe s-a asigurat de o investiție suplimentară de 3 miliarde de dolari în timpul acestei călătorii in China. În plus, Ungaria joacă un rol central în cadrul unei expoziții economice care are loc în China în această săptămână. După cum a remarcat recent ziarul de propagandă Global Times din Beijing „Ungaria este singura țară invitat de onoare la această expoziție”.

Orban distruge alianța Ungariei cu Statele Unite

Este foarte profitabil pentru Orban să fie covorul european al lui Xi Jinping. În schimbul obstrucționării eforturilor de securitate ale UE concentrate asupra Chinei, Orban este acoperit de binefacerile liderului chinez. Ungaria are tot dreptul să urmeze orice politică externă dorește. Problema aici, cel puțin din perspectiva Statelor Unite, este că Ungaria este, cel puțin pe hârtie, un aliat al SUA. Dar, făcând o alianță cu Xi Jinping și activând aparatul de securitate al Chinei prin intermediul unor firme precum Huawei, Orban distruge alianța Ungariei cu Statele Unite. Asta în timp ce armata SUA se așteaptă să fie angajată într-un război cu China, pentru Taiwan, înainte de sfârșitul acestui deceniu. Este posibil ca mii de americani să moară într-un astfel de război. Faptul că Viktor Orban îl îngăduie pe cel mai mare adversar al aliatului său, SUA, ne spune că șeful guvernului de la Budapestea nu este un prieten al Americii.