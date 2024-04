Vineri, în Suceava, Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD) a susținut o declarație de presă în care spune că alianța electorală încheiată cu Partidul Național Liberal (PNL) pentru alegerile Parlamentului European are ca scop asigurarea stabilității politice în România și împiedicarea avântului partidelor extremiste.

În plus, conducătorul PSD a subliniat că această colaborare cu PNL nu a fost constituită în scopul promovării candidaturilor lui Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă pentru funcția de președinte al României.

Ciolacu a subliniat importanța de a explica românilor riscul real și a spus că alianța electorală a fost făcută pentru a asigura stabilitatea politică. De asemenea, el are încredere că românii vor înțelege dificultatea situației în care se află cu toții.

„Ne trebuie stabilitate politică. Nu putem construi fără stabilitate politică. (…) În acest moment avem o coaliţie de guvernare. Am făcut o alianţă electorală în ceea ce priveşte Europa, împotriva partidelor populiste şi extremiste care vin şi mint românii, care vin şi nu prezintă nicio alternativă. Gândiţi-vă că România nu ar fi, de mâine, în UE! Noi trebuie să explicăm aceste lucruri românilor, să înţeleagă adevăratul pericol. Nu am făcut această alianţă electorală să ajungă Marcel Ciolacu preşedinte. Cu atât puţin nu am făcut-o ca să ajungă Nicolae Ciucă. Am făcut această alianţă electorală pentru stabilitate politică. Sunt convins că românii vor înţelege momentul dificil prin care trecem cu toţii”, a spus Ciolacu.