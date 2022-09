David Popovici crede că talentul trebuie susținut de muncă: „Talentul poate dispărea”

Deși se poate mândri cu rezultate excelente la competițiile de înot, David Popovici este convins că talentul său nu i-ar aduce niciun succes, dacă nu s-ar antrena în mod susţinut.

„Eu cred că talentul poate dispărea. Din fericire, nu e cazul meu. Să vă spun o scurtă poveste despre mine: pe când aveam 9, 10 ani, eram foarte bun în proba de spate, doboram recordurile naționale pe bandă, iar asta fără niciun antrenament! Pur și simplu, mă jucam.

Ca să nu mă antrenez, mergeam la bazin doar să sar în apă, iar apoi să spun că mă doare burta pentru a pleca acasă. Deci, nu mă antrenam, dar apoi, în timpul curselor, îmi spulberam rivalii.

Asta a fost talent. Dar a ținut până la 12, 13 ani. Apoi, n-a mai mers așa. A trebuit să încep să muncesc din greu și să nu mă mai dau accidentat ca să fentez antrenamentele. Sincer, n-aș spune că am făcut mari sacrificii pentru că, vorbind sincer, ce fac acum e ce îmi doresc să fac. De aceea, nu mi se pare că renunț la ceva.

Practic, muncesc pentru a obține ceva. Așa că unele lucruri pe care alții consideră că le-am pierdut, cum ar fi timp liber, activități sociale, eu, de fapt, niciodată n-am avut nevoie de ele”, a mărturisit tânărul înotător.

Deși, acum, se antrenează regulat, David Popovici refuză să dezvăluie cât timp scoate la antrenament, precizând că antrenorul său, Adrian Rădulescu, i-a interzis acest lucru.

„Așa cum am mai spus, nu m-ar deranja să spun în presă ce timpi scot la antrenamente, dar cred că antrenorul meu m-ar „ucide“ (n.r. – râde). Aici, la Lima, am fost bine odihnit, n-am avut așa de multe antrenamente dure înaintea curselor”, a explicat David Popovici.

David Popovici vrea să fie cel mai bun campion al tuturor timpurilor

Deși nu dorește să dea prea multe detalii despre antrenamentul său, tânărul sportiv a recunoscut că motivația sa vine din faptul că își dorește să fie cel mai bun înotător al tuturor timpurilor.

„Ideea de a fi cel mai bun al tuturor timpurilor și de a atinge acest statut în cel mai scurt timp posibil. Vreau să fiu campionul lumii, un campion de necontestat! Acestea sunt lucrurile care mă motivează ocazional. De pildă, când mă mai plictisesc la antrenamente. Dar ceea ce mă motivează cu adevărat, în permanență, zi și noapte, când nu vreau să mă trezesc devreme pentru antrenament sau când apa e rece la bazin e, pur și simplu, obsesia mea. Obsesia mea de a fi cel mai bun, cel mai rapid.

E ceva ce am avut mereu în mine. Și, din fericire, am toate resursele necesare pentru ca această obsesie să devină realitate. Nu știu unde am auzit vorba asta, dar spune așa: Gasește-ți obsesia și urmărește-o fără milă! Asta fac eu. Sunt dispus să fac sacrificiile necesare pentru obsesia mea, sunt dispus să muncesc din greu, nu doar din greu, dar cu cap, la modul inteligent. De asemenea, am încredere deplină în staff-ul meu, în oamenii care îmi compun programul de antrenament”, a spus David Popovici.

„În ceea ce privește celebritatea, trebuie să o accept. Să fiu conștient că e o nouă viață. Iar succesul vine cu celebritatea. Dacă vrei să fii bun la ceva, trebuie să accepți că vor interveni și alte lucruri. Mă refer la recunoaștere, un pic de celebritate, oamenii te vor recunoaște pe stradă, vor să facă poze cu tine.

Toate aceste lucruri trebuie să le accept. Eu vreau să fiu cel mai bun al tuturor timpurilor, așa că trebuie să accept tot ce vine „la pachet“ cu acest succes”, a adăugat David Popovici, în cadrul unui interviu acordat pentru SwimSwam, organizație de știri despre înot care acoperă înotul competitiv, scufundările, polo-ul pe apă și înotul sincronizat.