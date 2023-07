Totodată, cifrele publicate de Banca Națională a României (BNR) arată că datoria administraţiei publice a atins 69,4 de miliarde euro, înregistrând o creștere de 20,5% faţă de decembrie 2022.

BNR a oferit ultimele cifre despre datoria externă totală a României

„Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi pe pieţele externe în valoare de aprox. 5,9 miliarde euro, de influenţa creşterii preţurilor titlurilor de stat în valoare de 2 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe pieţele interne şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară”, este scris într-un raport BNR.

Din volumul total, datoria externă este de 112,3 miliarde euro, în creştere cu 13,7% faţă de 31 decembrie 2022. Totodată, creditele intra-grup reprezintă 44,7 miliarde euro, în scădere de la 45,7 miliarde euro, potrivit cifrelor înregistrate de BNR.

Din suma totală, datoria externă pe termen lung se ridică la 110,7 miliarde euro la 31 mai, respectiv 70,5% din totalul datoriei externe, în creştere cu 13,4% faţă de 31 decembrie 2022.

Simultan, datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 46,3 miliarde euro, respectiv 29,5% din totalul datoriei externe, în scădere cu 1,1% faţă de 31 decembrie 2022.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9% în perioada ianuarie – mai 2023, comparativ cu 16,2% în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2023 a fost de 5,1 luni, în comparaţie cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2023 a fost de 90,1%, comparativ cu 80,2% la 31 decembrie 2022.

BNR a publicat anterior despre indicele ROBOR

Potrivit informațiilor publicate anterior de BNR, indicele ROBOR la 3 luni a scăzut joi, 13 iulie, la 6,46% pe an, de la 6,49% pe an, în şedinţa precedentă. Amintim că indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an la începutul anului trecut, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,55%, de la 6,57% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,75%, de la 6,76% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta a fost de 5,94% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2023, în coborâre faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,98%.