„A fost o luptă mare ieri, felicitări pentru Garbi (n.r. Muguruza) și Conchita. Abia aștept să urmăresc o finală feminină frumoasă. Ghinion pentru fata noastră, Simona Halep. Suntem mândri de tine. Lupți, înveți, muncești, revii mai puternic. Asta vom face”, a scris australianul pe contul său de Twitter.

Simona Halep a ajuns în acest an pentru a doua oară în finala primului turneu de Grand Slam al anului. În 2018 s-a calificat în finală, unde a pierdut în faţa danezei Caroline Wozniacki.

Românca va urca de luni pe locul 2 în clasamentul WTA, în faţa Karolinei Pliskova. În fruntea clasamentului va rămâne australianca Ashleigh Barty, şi ea învinsă în semifinale la Melbourne, de către Sofia Kenin, scrie digisport.ro

A great fight yesterday and congrats to Garbi & Conchita. Looking forward to watching a wonderful women’s final. Bad luck to our girl @Simona_Halep. We are all proud of you. You fight, you learn, you work, you come back stronger. This we will do. (@EllaLing23 📷) pic.twitter.com/4czeOi3RcN

