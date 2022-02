În 2022 continuă planurile pentru creștere, se pune mai mult accent pentru nevoile celor din echipă și se creează oportunități pentru dezvoltarea profesională și personală.

„Suntem într-un punct în care munca de la birou nu mai e obligatorie. Ne axăm in continuare pe flexibilitate, dar adaptându-ne constant la nevoile echipei.

Am dorit să acordăm mai multă libertate în privința felului în care colegii își desfășoară activitatea, oferind posibilitatea de a alege cum să lucreze sau de a decide câte zile din săptămână vor să revină la birou, descoperind un echilibru mai îmbucurător și mai semnificativ între viața personală și cea profesională.

În 2021 echipa a avut libertatea de a-și desfășura activitatea oriunde în România, astfel am avut colegi care au lucrat atât de la munte cât și de la mare, atât de la birou cât și de acasă. Știm că această libertate vine cu provocările ei, de aceea nu ignorăm relațiile interumane și nevoia de comunicare, organizăm în continuare evenimente și întâlniri live. Este foarte important pentru noi să creăm un context prin care colegii pot rămâne conectați.

Într-o piață atât de competitivă, trebuie să fii gata oricând să te adaptezi noilor nevoi și condiții, de aceea din ianuarie 2022 am început demersuri pentru ca orice angajat Visma România să își poată desfășura activitatea și în afara țării, în spațiul UE. Ne dorim să avem această opțiune disponibilă pentru angajații noștri începând din primăvară”, transmite Daniel Reisenauer, Managing Director Visma Software România.

2021 – O scurtă retrospectivă

Trendul de creștere consolidat în ultimii ani a continuat și în 2021, atât pentru Visma la nivel global, prin achiziția a 41 de companii, cât și local în România. Keez reprezintă cea de-a doua achiziție făcută de Visma în România, după Smartbill.

Keez este o companie specializată în servicii online de contabilitate pentru IMM și PFA care are 95% din servicii automatizate. Achiziția de companii nu este singura direcție în care Visma a continuat trendul de creștere, anul trecut echipa noastră s-a extins cu 112 colegi noi și o nouă locație, Iași.

Cum a fost primită Visma de comunitatea de IT din Iași?

Din punct de vedere al dezvoltării, anul 2021 a fost unul prielnic pentru Visma, reușind să ne extindem și la Iași, unul dintre hub-urile cu cea mai rapidă dezvoltare în domeniul IT din Europa. Ne-am bucurat că noii colegi au îmbrățișat cultura nordică a companiei, fiind plăcut surprinși de modelul de lucru scandinav care are la baza încredere și creativitate. Suntem și noi încântați de comunitatea întâlnită, oameni pasionați, talentați cu multă dorință de a învăța lucruri noi.

Avem planuri de creștere la Iași. Din 2023, Visma se va muta în Palas Campus, care combină dotările unei clădiri de birouri premium, cu facilități precum: diverse opțiuni pentru pauza de prânz, spații verzi pentru relaxare sau pentru o zi de muncă „altfel” la birou, dar și programe personalizate de fidelizare. Viitorul este hibrid, însă dorim să oferim echipelor noastre și posibilitatea de a colabora într-o comunitate creativă.

Am început să implementăm împreuna cu compania COS conceptul de office of the future, în contextul căruia scopul actual al biroului este total schimbat, multe dintre activități putând fi realizate chiar și la distanță sau acasă. Întâlnirile la birou sunt încurajate, însă nu obligatorii, acesta va deveni un spațiu pentru inovație și colaborare. Conceptul include și regândirea spațiului interior prin aducerea în birou a unor elemente de confort și design diferite.

Aveți și alte planuri de expansiune în viitorul apropiat?

Datorită strategiei de creștere a întregii companii, expansiunea este în topul priorităților Visma. Centrele de competență reprezintă un element cheie pentru evoluția companiei, fiind punctul central în dezvoltarea talentelor, organizațiilor și produselor. Entitatea din România este pe locul 2 ca mărime la nivel de concern și se prevede o creștere constantă a locațiilor noastre.

Încrederea câștigată are la baza talentul oamenilor profesioniști și oportunitățile de business prezente pe piață. Nu în ultimul rând, explorăm în continuare achiziția de noi companii, posibilitatea de extindere regională, dar și în alte țări unde se dorește implicarea colegilor din România.

Cum este motivată echipa într-o piață în continuă schimbare?

Ne ghidăm după cultură și pasiune. Suntem o companie nordică, ceea ce ne face unici pe piața locală. Am adoptat multe din obiceiurile lor de viață, atașamentul față de natură devenind una cu personalitatea și, împreuna cu o responsabilitate deosebită față de societate, au devenit parte integrantă din imaginea Visma.

Ajută și faptul că împărtășim aceleași pasiuni. În primul rând, pasiunea noastră pentru tehnologie, în al doilea rând pasiunea pentru un stil de viața activ: ciclism (suntem mândri parteneri al celei mai bune echipe de ciclism din lume Jumbo Visma), maratoane, alpinism, pasiunea pentru gătit și produse locale. Inspirați de designul nordic, avem chiar și saune în unele dintre birourile noastre din România.

Am creat o cultură în care angajații sunt încurajați să fie curioși, să experimenteze și să împărtășească lucrurile pe care le învață. 2022 vine în continuare cu sprijinul necesar pentru dezvoltarea continuă, cu încurajare timpului personal dedicat îmbunătățirii personale și cu ocazii variate pentru conectarea tuturor celor din echipă.

Unul dintre motto-urile companiei este că Visma ajută oamenii să progreseze cu ajutorul tehnologiei. Cum face asta?

Echipa noastră de peste 6500 de dezvoltatori, dintre care aproape 800 în România, se concentrează pe inovarea și crearea de software care ajută organizațiile să își eficientizeze munca și să aibă securitate în ceea ce fac. Misiunea noastră este să construim și să cultivăm aplicații centrate pe client pentru a oferi soluții semnificative și ușor de utilizat.

Soluțiile noastre AI sunt concepute pentru a identifica și rezolva unele dintre cele mai complexe provocări ale clienților noștri din sectorul privat, medical și educațional. De asemenea, automatizează sarcinile manuale și administrative, astfel încât clienții noștri să se poată concentra mai mult pe activitatea lor de bază.

De exemplu, în Norvegia este o practică foarte frecventă ca persoanele în vârstă să primească îngrijiri medicale la domiciliu, dar asistentele petreceau prea mult timp călătorind, timp care mai bine era petrecut cu pacienții. Am ajutat industria asistenței medicale la domiciliu, optimizând rutele de călătorie, permițându-le să petreacă mai mult timp făcând ceea ce contează cu adevărat.

Digitalizarea operațiunilor școlare este una dintre cele mai importante sarcini sociale ale companiei și dorim să ajutăm să ușurăm munca de zi cu zi pentru cei care lucrează în școli. De aceea, am adunat toată administrația într-un singur sistem cuprinzător în cloud. Aceasta înseamnă că totul este disponibil oriunde și oricând, printr-o singură logare. Indiferent dacă ești directorul școlii, profesor, elev sau părinte, poți găsi cu ușurință informații relevante pentru tine și viața de zi cu zi la școală, în Visma InSchool.

Sunteți una dintre companiile care se implică în comunitate. Care au fost cele mai recente acțiuni?

Visma a sprijinit dintotdeauna comunitatea din care face parte, venind în întâmpinarea nevoilor ei și în 2021. Echipa Visma a participat anul trecut la 51 de evenimente, în toate cele 3 orașe în care compania este prezentă în România. Totodată, ne-am implicat în 14 evenimente și acțiuni de CSR. Acestea cuprind atât inițiative legate de mediu, cât și în cazuri sociale sau de prezervare a locurilor istorice și diverse sponsorizări.

Voi aminti doar de câteva dintre cele de mai sus: sprijin pentru proiectul „O cană de fericire” care a adunat bani pentru centrul de plasament „Guliver” din Sibiu, Cursa rățuștelor din Sibiu, HackDays – codat pentru cauze civice în programul Code4Romania, donații de la echipa noastră pentru asociațiile ”We Help” și ”Calea vieții”, plantări de copaci, implicare în proiectele Colour the Village și Holzstock Festival și mai multe maratoane pentru diferite cauze. Vom continua și în 2022, pentru că acestea sunt lucrurile care ne definesc și, după cum spuneam, suntem uniți atât de pasiuni comune cât și de cauzele în care credem.

Și 2022 este un an al oportunităților în Visma, ține pasul cu evenimentele noastre, cunoaște echipa, află mai multe:

https://www.instagram.com/visma.romania https://www.facebook.com/visma.romania sau https://www.visma.ro/

Brandul ocupă o poziție de lider de piața în Europa datorită diversității produselor, dar și calității acestora. Compania oferă soluții software pentru a vă dezvolta afacerea și a vă menține în conformitate cu legile și reglementările locale, printre care: servicii de consultanță, facturare digitală, semnătură digitală, comerț electronic, logistică, achiziții, management de proiect, recrutare, administrația unităților de învățământ și tehnologia welfare.

În România, Visma și-a făcut simțită prezența în 2006, odată cu deschiderea primului centru R&D, la Timișoara. Un an mai târziu, Visma a devenit acționarul firmei Multimedia Capital România, din Sibiu. În 2009, Visma Software Timișoara și Visma Software Sibiu au fuzionat, devenind Visma Software România, o singură companie, cu sediu la Sibiu și punct de lucru la Timișoara. În 2021, expansiunea a continuat cu un punct de lucru la Iași.

