Daniel Cuevas, Managing Director Philip Morris România, a transmis pentru CAPITAL, cu prilejul apariției catalogului „Top 300 Companii din România”, care sunt planurile PMI cu privire la consumabilele IQOS, ce investiții au realizat în ultima perioadă și care au fost provocările depășite în pandemie. O informație inedită este că exporturile de consumabile IQOS produse la fabrica din Otopeni au depășit, ca valoare, exporturile României de semințe de floarea soarelui, în contextul în care România este cel mai mare producător de semințe de floarea soarelui din Uniunea Europeană

CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Daniel Cuevas: Chiar dacă 2021 a fost, la rândul său, un an al provocărilor, a fost un an mai bun în care am continuat să punem în practică și să îmbunătățim tot ceea ce am început în 2020. Suntem mulțumiți de evoluția business-ului și de performanța IQOS, care a continuat să crească atât pe piața din România, cât și pe plan internațional, și a devenit, în ambele, liderul indiscutabil al categoriei produselor din tutun încălzit.

În 2020, cifra de afaceri a companiei a fost de 2,8 miliarde de lei. Nu comunicăm cifre înainte de încheierea anului și este prematur să facem predicții despre cum se va termina 2021, dar ne așteptăm să atingem cifre mai bune decât cele ale anului 2020. Suntem o companie puternică, care trece printr-un proces de transformare din temelii, pentru a construi un viitor fără fum și pentru a înlocui complet țigările cât mai curând posibil, iar pentru aceasta ne concentrăm resursele pe dezvoltarea, fundamentarea științifică și comercializarea responsabilă a produselor fără fum.

Ne-am propus, la nivel global, ca până în 2025 produsele fără fum să reprezinte mai mult de 50% din valoarea profiturilor noastre brute, iar cel puțin 1 miliard USD din profiturile brute anuale să provină din categoria de produse „dincolo de nicotină”.

La nivel de companie, ne caracterizează agilitatea și adaptabilitate, așa că pot spune că vom depăși provocările care ar putea apărea și vom continua să construim o Românie fără fum.

Către un viitor fără fum

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Daniel Cuevas: Este prematur să facem predicții legate de profitabilitate, dar ca orice companie, ne dorim să ne consolidăm poziția pe piața din România și să dezvoltăm categoria produselor din tutun încălzit. De asemenea, vom continua să investim în dezvoltarea produselor fără fum, fundamentate științific, pe care să le punem la dispoziția fumătorilor adulți din România. Pentru că nu ard tutunul, aceste produse nu generează fum. Aerosolul eliberat conține niveluri semnificativ reduse ale substanțelor nocive care sunt prezente în fumul de țigară și care cauzează bolile asociate fumatului. Bineînțeles, evaluarea trebuie făcută pentru fiecare produs în parte.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022?

Daniel Cuevas: În România, dar și pe plan internațional, compania a făcut investiții importante în cercetarea și dezvoltarea produselor fără fum, care reprezintă alternative mai bune la continuarea fumatului. Investițiile în fabrica Philip Morris România din Otopeni, despre care voi vorbi mai pe larg în continuare, sunt o componentă importantă a strategiei Philip Morris International de a construi un viitor fără fum pentru milioanele de fumători din întreaga lume.

La nivel global , în ultimii 13 ani, compania a investit peste 8,1 miliarde de dolari în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea produselor fără fum, de la cercetare, dezvoltare și comercializare, la capacități de producție și fundamentare științifică care să ajute adulții care altfel ar continua să fumeze să treacă la aceste produse.

De asemenea, am implementat cu succes noi inițiative cum este imprimarea digitală a ambalajelor direct în fabrică. La nivel global, am primit Premiul Chainnovator Gartner 2020, categoria Produse pentru consumatori. Acesta este un premiu prestigios pentru inovație în lanțul de aprovizionare, primit pentru noua metodă de imprimare digitală pe ambalaje. Tehnologia inovatoare a PMI s-a remarcat prin reducerea drastică a timpului de aducere a produsului pe piață, ceea ce rezultă în îmbunătățirea agilității, flexibilității și vitezei.

Investim în oameni, resursa noastră cea mai valoroasă, și ne dorim ca aceștia să se simtă susținuți, respectați și să aibă posibilitatea de a-și aduce contribuția la misiunea Philip Morris International de a construi un viitor fără fum.

În România, Philip Morris are un număr total de aproximativ 1.150 de angajați care își desfășoară activitatea în biroul central din București, în sediile regionale și în fabrica din Otopeni. Dintre aceștia, aproximativ 250 sunt în divizia comercială (inclusiv pentru posturile de suport, cum ar fi IT, Financiar, Resurse Umane), iar aproximativ 850 în fabrica din Otopeni.

100 de milioane de euro urmeză să fie investiți în 2022-2023

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Daniel Cuevas: Deoarece luăm foarte în serios obiectivul nostru de a construi un viitor fără fum și de a înlocui complet țigările cât mai curând posibil, în 2021 am continuat investițiile în fabrica Philip Morris din Otopeni. Aproape 100 de milioane de dolari au fost investiți doar în acest an, ceea ce face ca investiția totală în această facilitate de producție, începând din 2017, să ajungă la aproape 500 milioane de dolari. Fabrica din Otopeni produce consumabile pentru IQOS și este una dintre cele trei fabrici de acest fel din Europa, alături de cele din Italia și Grecia, și una dintre cele opt care există în întreaga lume. Prin urmare, România are un rol central în strategia Philip Morris International de a construi un viitor fără fum.

Cea mai are parte a producției fabricii Philip Morris România este dedicată consumabilelor pentru IQOS iar peste 92% din producție este exportată în peste 54 de țări de pe 5 continente. Un lucru care s-ar putea să vă surprindă este faptul că valoarea totală a exporturilor acestor consumabile a depășit valoarea exporturilor de semințe de floarea soarelui ale României în 2020 și că ele sunt comparabile cu exporturile de țigarete în prima jumătate a lui 2021.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Daniel Cuevas: În continuare, trăim un an fără precedent în istoria recentă, un an în care am fost mai pregătiți pentru provocările pandemiei globale, dar care a reprezentat și o oportunitate de a lua decizii importante cu privire la modul în care vor fi regândite și abordate provocările care ne așteaptă în viitor.

Ne-am concentrat pe digitalizarea proceselor și a activității pentru a fi mai aproape de consumatori, pentru a le putea oferi acces facil la produse și servicii, dar și pe „smart work”, definirea parametrilor în care ne vom relua activitatea. Munca de acasă are beneficiile ei, suntem productivi și fără să stăm în birouri și în întâlniri față în față, dar are și părțile ei negative, cea mai importantă fiind că ne lipsesc colegii, interacțiunile apropiate cu ei. În ultimele luni am lucrat la condițiile în care să putem reveni la birou, în număr limitat și prin rotație, în condiții de siguranță, prin care am încercat să obținem echilibrul corect între beneficiile și flexibilitatea muncii de la distanță și nevoia de a reuni echipele.

Lunile următoare vor reprezenta un test pentru acest model de „smart work” pe care Philip Morris dorește să îl implementeze în toate companiile afiliate în funcție de condițiile locale.

La aceste provocări prin care de altfel trec toate celelalte companii, trebuie să adăugăm provocarea specifică pe care o presupune transformarea prin care trece Philip Morris International. De la o companie producătoare de țigarete devenim o companie pentru care fundamentarea științifică a produselor sale este primordială, cu scopul de a le oferi fumătorilor adulți care altfel ar continua să fumeze, produse fără fum, precum sistemul inovator IQOS. Deși nu este lipsit de riscuri, acesta reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului. Însă, pentru ca acești fumători adulți să aleagă alternativele mai bune, ei au nevoie de informații corecte și fundamentate științific și de acces la aceste informații.

Un sondaj internațional, realizat de compania de cercetare Povaddo, la cererea PMI, a dezvăluit că aproximativ 8 din 10 fumători adulți ar lua în considerare trecerea la produse alternative, cum ar fi produsele din tutun încălzit, dacă ar avea informații clare despre modul în care aceste produse diferă de țigări și despre știința din spatele acestora. Din păcate, aproape jumătate dintre fumătorii care au văzut, citit sau auzit ceva despre aceste produse în ultimele șase luni, spun că au primit informații contradictorii sau neclare.

În România, nivelul de dezinformare despre alternativele care au potențialul de a fi mai puţin nocive, cum sunt produsele din tutun încălzit, este foarte ridicat, ceea ce are drept consecință faptul că foarte puțini fumători folosesc aceste produse. Prin comparație, în țări precum Grecia sau Italia, cu o infrastructură similară și unde există, de asemenea, fabrici ale Philip Morris, gradul de utilizare al acestor produse este mult mai mare, raportat la numărul fumătorilor.

De exemplu, puțini fumători cunosc că nu nicotina, așa cum se crede în general, este cauza principală a bolilor asociate fumatului, ci arderea tutunului și fumul de țigară. Acesta este un adevăr științific, pe care multă lume nu îl cunoaște.

Gradul foarte ridicat de dezinformare reprezintă pentru noi o oportunitate de a oferi informații corecte, fundamentate științific. Dar este nevoie și de implicarea autorităților, a comunității medicale, și mai ales de o nouă generație de politici publice, care să-i încurajeze pe cei care altfel ar continua să fumeze să treacă la produse care nu ard tutunul sau la alte produse alternative.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Daniel Cuevas: În 2021, am continuat investițiile în fabrica Philip Morris România din Otopeni și am transformat-o într-o fabrică modernă, cu tehnologii de ultimă oră și peste 850 de angajați foarte bine instruiți, care este în centrul strategiei companiei Philip Morris

International de a construi un viitor fără fum și de a oferi alternative mai bune milioanelor de fumători adulți din întreaga lume.

În ultimul deceniu, am reușit să ne transformăm dintr-o companie producătoare de țigări într-o companie care oferă alternative mai bune la continuarea fumatului, dintr-o companie care lucra mai degrabă cu alte companii (furnizori și distribuitori) într-una care are la bază consumatorul, înțelegerea comportamentului și nevoilor acestuia pentru a îmbunătăți constant produsele și serviciile cu care venim în întâmpinarea nevoilor lui. De ce facem asta? Pentru că este lucrul pe care trebuie să îl facem: în prezent, sunt peste 1 miliard de fumători în întreaga lume și, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, și în 2025, numărul lor va rămâne aproape neschimbat – iar dintre aceștia, 5 milioane de fumători adulți sunt în România, una dintre țările europene cu cel mai mic procent de utilizare a produselor fără fum.

Continuăm să susținem dezvoltarea categoriei produselor fără fum deoarece suntem angajați 100% în construirea unui viitor fără fum și dorim să convingem, ca și până acum, cât mai mulți fumători adulți că IQOS este o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.

La nivelul întregii țări, operăm un număr de peste 40 de puncte de vânzare IQOS în centre comerciale, devenind astfel un jucător important în acest segment, deși, în urmă cu 5 ani, nu existam în acest canal. Doar în 2021 am extins cu peste 1.000 numărul magazinelor tradiționale care au listate la vânzare dispozitivele IQOS, cu scopul de a facilita accesul consumatorilor atât la dispozitiv, cât și consumabilele aferente.

Persoanele care muncesc în aceste puncte de vânzare pun la rândul lor umărul la realizarea viziunii noastre, aceea de a înlocui cât mai curând țigaretele tradiționale cu alternative fără fum.

Tot în ultimul an am adaugat infrastructurii de e-commerce platforme de home delivery, astfel încât consumatorii adulți să aibă acces în siguranță la produsele noastre, și am crescut ponderea componentei digitale în toate activitățile de vânzare (B2B, B2C, e-ordering, IQOS Club).

Toate acestea reprezintă un pas important în demersul nostru de a sprijini fumătorii să renunțe la țigări și să treacă la alternative mai bune, atunci când nu renunță complet.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Daniel Cuevas: Suntem singura companie din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să înlocuiască țigările, cât mai curând posibil, cu alternative mai bune, fundamentate științific, la continuarea fumatului.