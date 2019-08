Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că rupe alianța de guvernare cu PSD și că toți miniștrii săi din Executiv își vor da demisia. Totuși, unul dintre cei patru miniștri ALDE a anunțat deja că nu pleacă din Guvern. Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, a spus că nu-și va da demisia chiar dacă Tăriceanu i-a amenințat cu excluderea din partid pe cei care nu vor face un pas în spate.

„Înțeleg mișcarea ALDE de a ieși de la guvernare. Sunt calcule politice pentru alegerile prezidențiale. Eu am ales să fiu ministru pentru că România are o misiune. Trebuie să desemneze comisarul European, să continue mai multe proiecte. Dacă eu mă retrag când am întâlniri extrem de importante, mi s-ar părea o dovadă de neseriozitate. Ar fi și un minus pentru România în final. România pierde momente importante pentru următorii cinci ani.

Tăriceanu a spus că vor fi sancționați cei care nu ies de la guvernare. Am pus interesul țării înainte de orice. De aceea am și revenit în politică. Nu am luat în calcul să mă înscriu în PSD. Rămân cât va fi nevoie, când nu va mai fi nevoie voi pleca”, a spus Ramona Mănescu la Realitatea TV.

