Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a susţinut, vineri, o nouă conferinţă de presă. Candidatul social-democrat ajuns în turul doi a fost întrebat ce va face în prima zi ca preşedinte al României.

Viorica Dăncilă a răspuns că îşi doreşte ca prima ei măsură, dacă va ajunge la Cotroceni, este să iniţieze un referendum pentru că preşedintele României să nu mai beneficieze de imunitate, dând propriul exemplu în fosta calitate de premier.

“Voi iniția un referendum pentru ca președintele să nu mai aibă imunitate. Așa cum am fost premier un an și nouă luni și nu am avut imunitate, condider că nici președintele nu trebuie să aibă. Apoi, voi merge la Consiliul European să lupt pentru România”, a declarat Viorica Dăncilă la conferinţa de presă de vineri.

Te-ar putea interesa și: