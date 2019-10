Viorica Dancila a susținut, la Romexpo, în discursul său de lansare a candidaturii la prezidențiale, că cei care au dărmat Guvernul PSD nu au o viziune comună, ci doar de ură față de PSD. Ea a avertizat că în scurt timp alianța se va destrăma:

„Vedem ca au inceput cu greaua mostenire, isi pregatesc terenul pentru esec pentru ca vor esua si o stiu foarte bine si ei, asa cum au esuat si in timpul guvernarilor trecute, asa cum au esuat la Cotroceni”, a arătat liderul PSD.

În opinia sa, această alianță se va dezbina curând și că deja aceștia au început să se sfâșie între ei.

Viorica Dăncilă i-a atacat dur și pe Klaus Iohannis, Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta.

„Acesti barbati ascunsi in Palatul Cotroceni sau in Casa Poporului in spatele unor parlamentari lipsiti de constiinta sunt tari doar la votul dat de tradatorii vechi si noi. Dar noi vom fi tari la votul adevarat, dat de romani. acolo ne luptam noi. Ii astept intre oameni si vom vedea mult mai clar cine merita sa guverneze si cine trebuie sa plece acasa”, a conchis Dăncilă.

