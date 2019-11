În contextul în care Viorica Dăncilă se lăudase că a dat meditații gratuite la matematică, aceasta a fost pusă în dificultate de către jurnaliști, care au pus-o să explice modalitatea de calcul a ariei cercului.

În clipele care au urmat, căutările de pe google au eu explodat mulțumită celor care au vrut să afle în grabă răspunsul corect.

Conversația inițială este următoarea:

Jurnalist: Aţi menţionat că aţi dat meditaţii la matematică, aş fi vrut să vă întreb cum se calculează aria cercului dacă ne puteţi spune.

Viorica Dăncilă: Raza la pătrat.

Jurnalist: Este pi (π) înmulţit cu raza la pătrat.

Viorica Dăncilă: Pi (π) x Raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveţi timpul, să îmi veniţi alături să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer şi toţi inginerii din România fac până în anul trei de matematică. Eu am făcut facultatea cinci ani. Contrar celor spuse, eu am terminat facultatea cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică şi dacă vreţi să vorbim de matematică vă stau la dispoziţie după acest dialog cu presa.

Legat de acest lucru, președintele Klaus Iohannis a râs copios fâră a mai adăuga ceva în plus când a fost informat de acest lucru în cadrul unei dezbateri de la Biblioteca Centrală Universitară. Video cu reacția președintelui poate fi găsit aici.

Te-ar putea interesa și: