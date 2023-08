Dana Nălbaru a renunțat la bunele maniere în plină stradă

Dana Nălbaru a devenit celebră la nivel național cu ajutorul talentului ei muzical. Ea a captat atenția oamenilor și le-a câștigat simpatia în perioada în care era solista trupei Hi-Q, cunoscută la nivel național datorită melodiei „Gașca mea”. După ce s-a căsătorit cu celebrul actor Dragoș Bucur și a devenit mamă a trei copii, ea s-a retras din lumina reflectoarelor și a ales să se dedice exclusiv familiei ei, apoi Lui Dumnezeu, după ce s-a pocăit.

Deși este o fire discretă, paparazzi de la WOWbiz au surprins-o când se aștepta mai puțin. Într-o zi, ea se plimba cu fiica ei, iar la un moment dat a renunțat la bunele maniere și a început să mănânce în plină stradă, chiar în fața unui magazin din comuna Tunari, județul Ilfov.

Dana Nălbaru s-a pocăit și a renunțat la muzică

Cu trei luni de zile în urmă, vedeta a mărturisit că renunțat definitiv la muzică și a ales să urmeze calea Domnului. Ea s-a pocăit la 33 de ani și a spus că viața ei s-a schimbat complet din acel moment.

„La 33 de ani m-am botezat în Hristos. Eram botezată la ortodocși. Cineva mi-a vorbit și mie, așa cum le-am vorbit și eu altora și l-am descoperit pe Hristos, acum aproape 13 ani. Și l-am recunoscut pe Hristos și sunt foarte fericită de atunci. Am început să înțeleg care e treaba, cu ce se mănâncă pocăința și să încerc în fiecare zi a vieții mele să merg pe calea cea dreaptă, cea sfântă.(…) Am învățat că pot să fiu fericită cu puține lucruri, că nu e nimic mai prețios decât să rămân în Dumnezeu și tot ce fac în fiecare zi a vieții mele fac avându-l pe el ca reper. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui.

Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut.Fricile mele au dispărut. Am fost un om cu foarte multe frici.

În primul rând îmi era frică de judecata celorlalți, că nu puteam să fiu perfectă, de înălțimi, de cutremure, de apă, îmi era frică de moarte. Nu mai am fricile astea. Sunt un om foarte liniștit și pentru mine asta înseamnă fericirea – când ești împăcat cu tine însuți”, a povestit ea, în urmă cu trei luni de zile, în cadrul podcastului „Fain și Simplu” de pe canalul de YouTube „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.