Dragoș Bucur și Dana Nălbaru formează un cuplu de mai mult timp, iar în anul 2005 au decis să se căsătorească. Cei doi s-au întâlnit la un casting, moment în care prezentatorul TV a început să creadă în sufletele pereche.

Deși se înțeleg de minune, cei doi au trecut și prin momente mai puțin plăcute și asta din cauză că prezentatorul de la Pro TV suferă, de 20 de ani, de diabet insulinodependent.

Recent, într-o postare pe blogul ei, Dana Nălbaru a vorbit despre boala de care suferă soțul ei și despre cum aceasta le-a afectat viața de cuplu.

„La început nu aveam nici cea mai mică idee despre ce înseamnă hipo și hiper. Vedeam că se testează des, că își face insulina, că își cântărește mâncarea (a avut o perioadă în care mergea cu cântarul în geantă la restaurant) dar, cu timpul, am învățat cam tot ce e important să știu despre diabet. Azi acele, insulina, testele, senzorii, pompa fac parte din viața mea”, își începe aceasta mesajul de pe blog.

Dana Nălbaru se îngrijorează pentru sănătatea soțului ei

Dana Nălbaru povestește că s-a obișnuit cu problemele de sănătate ale soțului ei, dar tot mai este îngrijorată atunci când acesta pierde nopțile la filmări.

De asemenea, ea a mai spus că Dragoș Bucur reușește să o ferească pe ea și pe copii de probleme de sănătate cu care se confruntă.

„(…) Despre Dragoș e vorba și o să vă spun câteva cuvinte despre viața mea alături de diabetul său. Știti, noi doi (eu și diabetul lui Dragoș) ne-am cam împrietenit. A fost dragoste la prima vedere pentru că a venit la pachet cu proprietarul.

Desi are perioade extrem de solicitante din punct de vedere profesional și asta îi afectează glicemiile pe o perioada mai lungă de timp, deși mă îngrijorez pentru fiecare noapte pierdută la câte-o filmare, deși îl văd uneori confuz de la hipo sau nervos de la hiper, el e aproape tot timpul treaz…înăuntrul său știe foarte bine ce are de făcut de fiecare dată și face. Face așa de bine și de discret (are grijă de el) încât reușește să ne ferească pe noi (pe mine și pe copii) de diabet”, a mai spus ea.

Dragoș Bucur nu se plânge niciodată

Dana Nălbaru a mai precizat că soțul ei nu se plânge niciodată și că niciodată nu a refuzat-o atunci când ea a avut nevoie de ajutor.

Ea a mai spus că Dragoș Bucur este mereu vesel și mereu pregătit să găsească o soluție pentru orice.

„Nu se plânge niciodată, nu spune niciodată nu pot atunci când am nevoie de ajutor (și poate nu tot timpul se simte bine), nu e mofturos sau pretențios, ba e chiar vesel și mereu gata să găsească o soluție”, a mai spus aceasta.