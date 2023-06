Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au început cu un bistro micuț, prin care comercializau produse de cofetărie de lux. Cu timpul, afacerea a crescut, iar cei doi se bucură în momentul de față de câștiguri impresionante.

Ideea a fost a Danei Nălbaru, care a fost pasionată de cofetărie, lucru care a făcut-o să-și dorească să se perfecționeze în acest domeniu.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur se bucură de o afacere de succes

Obiceiul de a lua dulciuri pe post de suveniruri din locurile pe care le vizitau s-a transformat într-o afacere de succes.

„După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune.

Torturile se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane. Acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume.

În Danemarca există ‘Hygge’, iar noi avem acum inspirația YAAOMM, acest ‘You Are Always On My Mind’ pe care îl poți spune cuiva drag, în orice limbă dorești, sub forma unui cadou dulce. În aceste vremuri nu-i nimic mai frumos decât să petreci timp cu cei dragi, într-o atmosferă caldă, bucurându-te de lucrurile simple și rafinate”, a declarat Dana Nălbaru în urmă cu mai mult timp, potrivit Pro TV.

Produsele sunt bio, iar ingredientele sunt destul de scumpe

Prețurile sunt pe măsură, în contextul în care produsele fiind bio, iar ingredientele sunt destul de scumpe. De asemenea, în lista deserturilor sunt incluse și prăjituri pentru persoanele cu diabet, în contextul în care Dragoș Bucur suferă de această boală de mai bine de 20 de ani.

„Din gama ei de prăjituri, două sunt făcute special pentru mine. Fără zahăr, fără nimic”, a spus și Dragoș Bucur.