Dan Negru a mărturisit că nu este primul an când a primit propuneri din politică, pentru a candida la primăria din Timișoara. El recunoaște că nu este așa priceput în politică și acesta este și unul dintre motivele pentru care a refuzat ofertele.

„Am trecut pe lângă țâdulele astea electorale.

Acu, că a trecut, pot sa o spun : de vreo două ori mi s-a propus să candidez la Primărie în Timisoara. Anu’ asta, iar…

La început am crezut că e o gluma dintr-un show de-al meu dar oamenii erau serioși și veneau de la niște partide de care auzisem până și eu, afon in politică. Le-am spus tuturor că sunt nepriceput și că notorietatea din sondajele lor nu însemnă și pricepere in ce caută ei. Ne-am despărțit prieteni, de genul, „hai data viitoare…”

Un șofer de UBER mi-a povestit că a terminat SNSPA ( Școala Naționala de Studii Politice și Administrative) dar că face bani din UBER.

Ăia care ar trebui sa fie politicieni sunt taximetriști și taximetriștii candidează. 256 mii de români candidează duminică! Un sfert de milion ! Statistic, stăm bine , toți candidează doar că in realitate e vai de c**u’ nostru.

Grigore Moisil a explicat-o: „dacă pui o fesă pe o plită încinsă și o fesă pe un bloc de gheață, media e bună, dar, in realitate, e vai de fundul tau!”, a scris Dan Negru în postarea sa pe Facebook.

S-a gândit să renunțe la televiziune

În urmă cu câteva luni vedeta Antena 1 se gândea chiar să renunțe la televiziune, mai ales după ce pandemia de coronavirus a afectat formatele scumpe ale postului. Acesta a mai spus că se gândește să treacă în mediul online.

„În România semnalul l-au dat americanii care au vândut televiziunea pe care o aveau, ProTv, transferându-și influența acolo unde contează, în Google, FB, Insta, adică în online.

În criza economică primele lovite vor fi brandurile de lux, și în televiziune eu sunt un brand de lux pentru că show-urile mele nu sunt ieftine și, recunosc, nici eu nu sunt un prezentator ieftin. Așa că vom vedea ce va fi și cine-și va mai permite branduri de lux.”, a spus Dan Negru.