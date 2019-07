Rareș Bogdan nu a ratat momentul și a avut o criză de râs în direct la TV, dând o altă conotație expresiei privind pastila albastră.

„E o glumă? E o parodie sau e chiar discursul de la adunare? Dar e parodiat…. Nu, e discursul său? Nu pot să cred(râde-n.r.). Iertați-mă, dar nu pot să cred așa ceva(râde din nou-n.r.). Asta cu pastilele, știți, cu pastilele albastre, au o altă conotație. Nu se poate așa ceva (râs căteva secunde-n.r). Poate merge și pe la Voroneț să vorbească. Totuși, e prea mult. Am toată simpatia pentru Dan, e un băiat inteligent, dar discursul mi se pare total neadaptat. Adică, vorbești pentru fiul meu, care face opt ani poimâine (râde din nou-n.r.). Păi așa cu strategia asta ar putea câștiga alegerile peste 10 ani că atunci împlinește fiul meu 18 ani. La opt ani nu poate să voteze. Aia cu ‘pastila albastră’ mi se pare și mai interesantă. Dacă au nevoie, e ok. Mi se pare totuși că-s cam tineri să aibă nevoie,” a spus Rareș Bogdan.

Discursul lui Dan Barna:

„După jumătate de an în acest guvern tehnocrat mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viaţa mea dinainte. Cred că ştiţi cu toţii secvenţa aceea din Matrix, în care în partea aceea de început Neo primeşte două pastile, una roşie şi una albastră, şi i se spune ‘dacă iei pastila roşie te vei întoarce la viaţa ta obişnuită şi vei vedea lucrurile aşa cum le vedeai dintotdeauna. Dacă vei lua pastila albastră vei vedea realitatea aşa cum este ea’. La fel a fost şi pentru mine. Am acceptat acea provocare şi am intrat în USR. În 2016 am devenit deputat de Sibiu în Camera Deputaţilor, iar în 2017 voi m-aţi ales preşedintele partidului. De atunci şi până astăzi am crescut”, a spus Dan Barna.

