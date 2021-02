Românii care vor să lucreze în Marea Britanie ar putea primi o veste bună în următoarea perioadă. Vicepremierul Dan Barna a avut o discuție cu ambasadorul britanic, Andrew Noble, cu privire la costul vizelor de muncă. Cei doi au discutat despre găsirea unei soluţii pentru scăderea costului vizelor de muncă pentru românii care vor dori să lucreze în Regatul Unit.

“Românii din Marea Britanie sunt în acest moment una dintre cele mai mari şi solide comunităţi din Regatul Unit. Ca procent din populaţia activă, ei sunt chiar mai importanţi. Pentru că toţi sunt la vârsta la care pot munci. Şi o fac. În companiile din City-ul londonez, în sistemul de sănătate sau în servicii şi producţie pe întreg teritoriul britanic. Contribuţia pozitivă a românilor este evidentă şi adaugă la bunele noastre relaţii. De aceea, am stabilit împreună cu ambasadorul Marii Britanii, domnul Andrew Noble, să continuăm la nivel bilateral eforturile de găsire a unei soluţii pentru scăderea costului vizelor de muncă. Pentru lucrătorii români care vor dori să se alăture celor care se află deja acolo”, a scris viceprim-ministrul marţi, pe Facebook.

Vicepremierul, discuție cu ambasadorul britanic

Potrivit acestuia, relaţiile dintre Marea Britanie şi România au potenţial “major” de dezvoltare atât pe plan instituţional, cât şi în plan economic.

“I-am spus ambasadorului Noble că România este ‘open for business’. Nivelul actual al investiţiilor britanice în ţara noastră fiind încă sub nivelul pe care ni l-am dori. Relevanţa parteneriatului strategic dintre ţările noastre depăşeşte cadrul bilateral, iar această relaţie are implicaţii pozitive pentru întreaga regiune. Cred că, după alegerile de anul trecut, acest parteneriat are toate datele pentru a deveni şi mai puternic”, a transmis Barna.

Dan Barna, convocat de Iohannis

Președintele Klaus Iohannis l-a convocat pe premierul Florin Cîțu pentru discuții pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență. La discuții mai participă ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, și vicepremierul Dan Barna. Aceasta din urmă a vorbit despre principalele subiecte ce urmează să fie abordate.

„Este o discuție de status legată de rezultatele consultărilor avute până în acest moment la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Practic, se dezvoltă sfera pe care PNRR-ul o acoperă, de la proiecte de investiții și pe zona de proiecte de educație, pe zona sănătate, pe zona de proiecte sociale, circumstanțiem un pic componenta de mediu în toate aceste proiecte care e necesar să existe, pentru că avem acel 37% de proiecte care trebuie să aibă impact şi pe zona verde, pe zona ecologică. E o întâlnire acum, practic, de stadiu de progres, în urma celor două săptămâni în care au fost 20 de consultări cu societatea civilă, ministerele, mediul de afaceri”, a spus Dan Barna.