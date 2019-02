Ultima oră! Dan Andronic, plângere penală împotriva procurorilor din dosar! „Este o intruziune foarte violentă în viața cuiva”

Directorul Evenimetului zilei a vorbit la Antena3 despre abuzurile procurorilor „hackeri”, care i-au invadat ilegal corespondenţa electronică.

„Am depus o plângere penală împotriva procurorului şef de la DNA Braşov, David Deca, împotriva lui Marius Bulancea şi împotriva lui Adrian Iordache, de la structura centrală a DNA.

Toţi trei fac parte dintr-un grup infracţional organizat care se face vinovat de abuz în serviciu, dar în primul rând de acces neautorizat într-un sistem informatic.

Potrivit unei decizii a ÎCCJ, cei 3 s-au comportat ca nişte hackeri, diferenţa dintre ei şi Guccifer fiind egală cu zero. Până la aceasta dată, DNA n-a răspuns în niciun fel, ceea ce ne arată încă o dată felul în care se comportă în faţa unei instanţe. Procedeele folosite de DNA Braşov şi structura centrală a DNA sunt în afara legii.

Sunt probe obţinute ilegal. Percheziţia informatică are nişte reguli foarte stricte, tocmai pentru că intruziunea în viaţa privată este foarte delicată. Într-un mail găsesti de toate. Este vorba de o intruziune foarte violentă în viaţa cuiva. Sunt norme europene, dar aici au încălcat toate normele, iar cand le-am atras atenţia că încalcă legea, ni s-a spus că nu e treaba noastră, însa din fericire, vorba cuiva, mai sunt judecători şi la Berlin”, a declarat jurnalistul Dan Andronic.

Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat luni, 11 februarie, în dosarul privind achiziţionarea şi administrarea ziarului Evenimentul zilei de către jurnalistul Dan Andronic, restituit pentru nelegalitatea administrării probelor. În acest context, directorul EVz, Dan Andronic a lansat dezvăluiri incredibile despre dosar.

„Era de aşteptat decizia. Ce s-a întâmplat în dosar frizează absurdul. Mi-au făcut o percheziţie informatică, au luat tot. După vreo doi ani, cei de la DNA s-au hotărât să facă altă percheziţie informatică, fără mandat. În prima înştiinţare scria că percheziţia este unică.

Am fost chemat la martor în primul dosar. Am dat declaraţie, dar pentru că declaraţia era favorabilă Elenei Udrea, m-au făcut martor mincinos. Este o tactică obişnuită a procurorilor. Au acţionat ca nişte hackeri. Cu un program-spion au obţinut clona şi au intrat pe e-mail fără să respecte nicio lege. Diferenţa dintre procurori şi hackeri e egală cu zero. Curtea a eliminat din rechizitoriu toate informaţiile obţinute ilegal, în dispreţul legii