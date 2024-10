Dan Andronic: Marea problemă a candidaților la președinția României: disprețul alegătorilor

SURSA FOTO: evz.ro

Mă ocup de zona politică, în calitate de ziarist sau consultant politic, din 1992. Am lucrat în numeroase campanii electorale cu oameni politici de calibru, Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu sau Traian Băsescu, ca să-i menționez pe cei mai puternici. Am văzut cum se face politică și în afara României, de aceea pot spune că am o oarecare experiență în a judeca lucrurile. Pentru că actorii erau de calibru, consider că am fost un spectator privilegiat.