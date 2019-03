Dan Andronic îi răspunde lui Liviu Dragnea: ”Mi-ar fi plăcut să fiți bărbat politic!”

„Domnule Dragnea,

Spre deosebire de PSD, la Evenimentul Zilei nu toate deciziile editoriale sunt controlate de mine şi nici nu sunteţi dat în vreun consemn pozitiv ori negativ. Știu că este greu de crezut, nu sunteţi singurul care mă bănuieşte că tot ce apare în EvZ este scris de mine. Ca atare, vă anunţ că ştirea cu pricina nu a fost iniţiată de mine. Poate că nu este adevărată, poate că este, dar după reacţia extrem de nepoliticioasă, este limpede că v-a deranjat nespus.

Vă răspund pentru că, deşi nu am semnat această ştire, m-ati nominalizat. Personal, nu mă interesează viaţa dumneavoastră privată, ci activitatea politică. Iar acolo m-am exprimat în nenumărate rânduri cu aprecieri puţin laudative.

De exemplu, nici acum nu am înţeles de ce Parlamentul pe care îl conduceţi şi îl controlaţi nu a modificat Ordonanţa Prună-Cioloş, ca să nu mai vorbesc de multe alte elemente concrete pe care le puteaţi corecta sau lămuri în privinţa Statului Paralel.

Ca atare, interpretez atacul dumneavoastră ca fiind o reacţie emoţională de înţeles pentru om politic tulburat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ca să vă liniştesc, din punctul meu de vedere, relaţiile personale nu vă fac nici mai bărbat, nici mai puţin bărbat, iar din perspectiva EvZ ceea ce contează este actul politic. Iar aici vă las să vă judecaţi bărbaţia singur."

Ziarista Cora Muntean, autoarea articolului a adăugat într-o postare publică:

Am scris un articol despre Liviu Dragnea, despre mai multe,chestii referitoare la nemulţumirile multor pesedişti, dar şi o informaţie, pe surse, despre iubita lui. Dragnea a reacţionat, dar nu a zis nici pâs despre alea politice, ci numai despre Irina. Mai mult, l-a acuzat pe Dan Andronic că îi atacă şi copiii şi iubita. Despre acest articol, scris ieri, am vorbit cu Dan azi dimineaţă, când avea deja 150 000 de vizualizări. Nu mi-a zis nici să-l şterg, nici nu mi-a reproşat nimic. Și nici nu a făcut-o vreodată de când conduc secţia Politică la Evenimentul zilei. Asta l-a înfuriat pe Dragnea: https://evz.ro/liviu-dragnea-sfasiat-in-partid.html Și nici măcar nu am scris tot din ce mi-a spus sursa.