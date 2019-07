Antrenorul Astrei, Dan Alexa a vorbit pentru prima dată de la scandalul în care a fost implicată și Anamaria Prodan. Alexa a făcut dezvăluiri despre ce s-a întâmplat imediat după ce a primit un pumn în față din partea managerului.

„Lătrăii care vorbesc pe la televizor sau prin ziare sunt patetici. Jenanţi. Cei ce se dau în specatacol şi fac declaraţii de genul “Alexa este femeie fiindcă nu a fost în stare să o bată pe Anamaria Prodan” sunt jena definiţiei de bărbat! Episodul cu managerul meu Anamaria Prodan a fost unul copilăresc. Anamaria Prodan nu este bărbat. Este femeie.

Femeile reacţionează haotic, reacţionează la impuls. Anamaria este o femeie impulsivă. Care pune inimă în orice face. Am fost supărat pe moment, clar. Am stat de vorbă imediat cu Anamaria. Şi-a cerut scuze. Ana este omul care îsi asumă şi bunele şi relele prin care trecem şi am trecut. A fost o copilărie din partea ei. Niciodată nu aş ridica mâna la Anamaria sau la o altă femeie. Am clarificat şi acest subiect şi am predat o lecţie de viaţă şi educaţie tuturor bărbaţilor din România.

Relaţia mea cu managerul şi prietena mea de suflet Anamaria Prodan este şi mai puternică. Noi construim amândoi – de azi înainte – şi mai vertiginos… Noi le dăm lecţii de viaţă, de asumare, de sinceritate tuturor milogilor de bărbaţi care fac circ la televizor şi în ziare şi acasă stau sub pat de frica nevestelor sau a iubitelor.

Eu, Dan Alexa, nu am, nu am avut şi nici nu am nevoie în acest moment de relaţii stabile sau pasiuni pentru femei. Nu mă interesează acest subiect! Deci vă rog să mă judecaţi pe partea de meserie pentru că nu cred ca viaţa privată a lui Dan Alexa este un subiect de interes naţional. Pe parte de fotbal, cu siguranţa este pentru că fotbalul este fenomen naţional”, a spus Dan Alexa pentru prosport.ro.

