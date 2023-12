La emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Daciana Sârbu a oferit telespectatorilor o perspectivă inedită asupra vieții sale personale și a experiențelor sale în lumea politică.

Fiica politicianului Ilie Sârbu, Daciana a fost implicată activ în politică timp de 22 de ani. Ea a ocupat funcții de deputat și europarlamentar în trei mandate consecutive. În 2019, a luat decizia de a se retrage din viața politică. Asta, pentru a se dedica vieții sale. Dar și pentru a se concentra asupra propriei sale afaceri în domeniul produselor de patiserie.

Soția lui Victor Ponta a dat detalii mai puțin cunoscute despre viața sa personală alături de fostul premier.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat acum 3 ani o fetiță pe nume Maria. În timpul aceleiași emisiuni, Daciana a mărturisit că a experimentat numeroase temeri legate de noul său rol de mamă adoptivă. Ea s-a temut că nu va putea să fie o mamă bună, însă timpul a rezolvat toate aceste îngrijorări.

„Noi am pornit pe acest drum asumându-ne că ne vom trăi alături de ea toate traumele prin care a trecut și așa se creează legătura. (…) Adaptarea este foarte grea de ambele părți, pentru că nu te aștepți la atâta furie, la atâta durere și nici nu te aștepți să oglindească în tine lucruri pe care, nu știu, ori nu le știai, ori n-ai vrut să le vezi și acum, iată, se pun pe masă, toți își pun suferințele și le tratăm împreună. (…) Maria a scos din mine frici foarte multe. Frica aceea că nu pot fi o mamă bună. Și, da, au fost momente când am simțit că nu pot fi o mamă bună. Și le-am depășit împreună cu ea și cu cei din familie, bineînțeles, că am fost o echipă încă de la început (….) E o lecție pe care am primit-o de la Maria că lucrurile nu se întâmplă cât de repede vrei tu”, spune Daciana Sârbu în cadrul interviului realizat de Denise Rifai.