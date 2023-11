Dezvăluiri incendiare de la Victor Ponta despre dosarul care îi fusese deschis de DNA şi în care a fost ascultat.

Totul s-a întâmplat în perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea Direcţia Naţională Anticorupţie. Ponta a avut mandat de ascultare imediat după ce a demisionat din funcţia de premier, în perioada noiembrie-decembrie 2015.

Victor Ponta dezvăluie că a fost înştiinţat abia acum despre respectivul mandat de arestare, într-un dosar care a fost închis. El spune că a cerut să asculte înregistrările.

Fostul prim-ministru spune că a primit un plic acasă, prin care a fost informat că a fost ascultat de către DNA. Imediat, Ponta a depus cerere pentru a putea asculta înregistrările comandate de procurori.

„Mi-a venit acasă un plic că în perioada noiembrie-decembrie 2015, exact după ce am demisionat, am avut mandat de ascultare. Și am făcut cerere, conform legii, să ascult înregistrările.

Cei de la DNA numai la asta nu se așteptau, că vine Ponta să asculte. Și m-am dus la DNA să-mi ascult înregistrările. În primul rând nu mai eram prim-ministru, era la o săptămână sau două de când…

Ce urmăreați de la mine? Nu mai eram în funcție. Deci, doamna Kovesi voia să știe ce fac eu după ce nu mai sunt prim-ministru”, a declarat Victor Ponta la Prima News.