Dacă n-au găsit armele lui Saddam, vor reuși să repereze rachete lui Kim Jong-un?

Chiar dacă America are o armată redutabilă, de înaltă tehnologie, depistarea rachetelor nord-coreene, în caz de conflict, ar putea fi o misiune imposibilă. În plus, Coreea de Nord a lui Kim Jong-un are acum și submarine cu rachete nucleare.