Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a anunțat că pleacă din Uniunea Salvați România (USR), precizând că decizia ține strict de direcția actuală a partidului.

„Am intrat în USR exact acum 6 ani. Zi de zi, am încercat să fac politică altfel, politică bazată pe valori, pe reguli, pe idei. Din păcate, direcţia pe care o are de ani buni conducerea acestui partid este una pentru care eu nu pot gira. Nu am aceeaşi energie, am alte valori. Azi pun punct pentru că trebuie să merg mai departe. Trebuie să lupt pentru oamenii care se uită la mine din Sibiu şi din România”, afirmă eurodeputatul Nicu Ştefănuţă.

Acesta a precizat că nu este mulțumit de faptul că vocea oamenilor inimoși nu este auzită în partid.

„Nu am uitat nicicând ce am spus că vom face, atunci când voi ne-aţi ridicat în 2016, 2017 sau 2019. Voi, care aţi îngheţat pentru principii, ne-aţi trimis în parlamente ca să transmitem vocea voastră răguşită. Să dăm o formă României altfel. Am crezut că atâta timp cât mai sunt oameni buni, lupta nu e pierdută. Şi ei mai sunt cu miile – oameni inimoşi, oameni principiali, oameni competenţi. Din păcate, nu e a lor vocea care se aude, nu e a lor puterea. Acestor oameni le mulţumesc profund”, mai spune Nicu Ştefănuţă, în comunicatul menţionat.

Nicu Ștefănuță deținea funcția de vicepreședinte

Europarlamentarul deținea funcția de vicepreședinte în cadrul USR. În ceea ce privește Parlamentul European, acesta este vicepreședinte al Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii, membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate publică şi Siguranţă alimentară (ENVI), al Comisiei pentru Bugete (BUDG), membru în Comisia Specială de Luptă împotriva Cancerului (BECA) şi supleant în Comisia pentru Afaceri Externe (AFET).

USR Sibiu spune că Nicu Ștefănuță pleacă din cauza relației cu conducerea partidului

Ulterior, USR Sibiu a trimis un comunicat de presă prin care spune că Nicu Ștefănuță pleacă din USR din cauza nemulţumirilor în relaţia cu conducerea centrală a partidului.

Filiala din Sibiu a USR spune că regretă această situație, subliniind că ea va avea impact la nivel local.

„Decizia lui Nicu Stefanută este una regretabilă pentru filiala noastră judeţeană, dar una pe care o respectăm. Nicu este un profesionist şi a fost un coleg valoros care cu siguranţă mai are multe de spus, indiferent de drumul ales de el. Cu toate că în esenţă decizia lui vine din relaţia cu forul superior al partidului nostru, ea ne impactează local. Suntem optimişti că vom depăşi acest moment de cumpăna, la fel cum am depăşit multe altele în scurtul dar tumultosul nostru drum prin politică”, a declarat preşedintele filialei judeţene a USR Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu.