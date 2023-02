După ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit despre un document rus, depistat de spionajul ucrainean, care arată ca Rusia va distruge Republica Moldova, Serviciul de Informații de la Chișinău a transmis un comunicat prin care a confirmat totul.

Serviciul de Informații din Republica Moldova a confirmat totul

„Urmare a declarațiilor președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Serviciul de Informații și Securitate confirmă recepționarea informațiilor respective de la partenerii noștri ucraineni.

În același timp, SIS menționează că desfășoară măsuri operative pentru elucidarea tentativelor de destabilizare a situației în țară și cooperează strâns cu serviciile de informații partenere.

În acest context, SIS confirmă că, atât din informațiile prezentate de partenerii noștri ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, au fost identificate activități subversive cu scopul subminării statului R. Moldova, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice.”

Instituția spune că nu oferă mai multe detalii deoarece există riscul de periclitare a diverselor activități operaționale aflate în desfășurare, se arată într-un comunicat al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), potrivit Agora.md.

Avertismentul lui Volodimir Zelenski

Reacția SIS vine după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a vorbit despre un document rus, depistat de spionajul ucrainean, care arată ca Rusia va distruge Republica Moldova.

„Am vorbit cu președinta Republicii Moldova, doamna Sandu și am informat-o ce a reușit să afle spionajul nostru. Este un plan rusesc de a distruge situația politică în Moldova.

Un document rusesc care arată cine, când și cum vrea să distrugă Moldova, cine vrea să schimbe ordinea democratică și să instituie control asupra țării. Nu am avut niciun dubiu, când am văzut acest document și când am înțeles care sunt originile acestui document.

Am informat Moldova imediat despre aceste amenințări pentru a o proteja. Sunt sigur că și voi toți ați fi făcut același lucru.

Nu cunoaștem dacă Moscova a dat, într-adevăr, un ordin pentru a îndeplini acest plan de atac asupra Moldovei, dar l-am interceptat, l-am recunoscut și am înțeles că e un plan similar cu cel pe care au încercat să îl implementeze în Ucraina”, a spus Volodimir Zelenski, joi, la Bruxelles.

Reacția Maiei Sandu

De asemenea, Administrația Prezidențială din Republica Moldova a transmis un comunicat cu privire la această situație.

„Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este în legătură permanentă cu lideri de state și guverne din țările europene și cu alți parteneri externi, inclusiv cu președintele Zelenski, cu care are un schimb continuu de opinii și informații privind situația din regiune.

Instituțiile noastre responsabile lucrează pentru asigurarea securității țării și folosesc tot ajutorul informațional al partenerilor pentru a anticipa și preveni orice tentative de subminare a statului nostru”, transmite Administrația Prezidențială într-un comunicat.