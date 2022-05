Ministerul Apărării Naționale din Rusia a transmis, sâmbătă seară, că forțele ruse aflate în apropiere de Insula Șerpilor au doborât câteva avioane ucrainene și drone militare.

Igor Konașenkov, general-maior rus și purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din Rusia, a declarat că soldații ruși au doborât: un bombardier ucrainean Su-24, un avion de luptă Su-27, trei elicoptere Mi-8 cu o unitate de intervenție și două drone de atac de fabricație turcească.

„O barcă de asalt amfibie ucraineană Stanislav a fost, de asemenea, distrusă”, a spus Igor Konașenkov, potrivit CNN.

Amintim faptul că, sâmbătă după-amiază, Ministerul Apărării Naționale din Ucraina a informat că flota rusă a pierdut o altă navă de război, ce a fost lovită recent de drona ucraineană Bayraktar TB2.

„Parada tradițională a flotei rusești din Marea Neagră de pe 9 mai anul acesta va avea loc lângă Insula Șerpilor – pe fundul mării”, a fost mesajul amenințător scris de Ministerul Apărării Naționale din Ucraina pe Twitter.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the “Serna” project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

De asemenea, Dumskaya, un website de știri ucrainean, susține faptul că nava de război Amiral Marakov ar fi fost avariată grav de o rachetă antinavă ucraineană de tip Neptune, în apropiere de Insula Şerpilor din Marea Neagră.

Potrivit sursei citate, forțele ruse au trimis elicoptere speciale pentru a salva echipajul navei de război.

În raportul zilnic privind pierderile suferite de armata rusă pe frontul de luptă, Ministerul Apărării Naționale din Ucraina a declarat că o navă rusească a fost distrusă, însă nu a oferit detalii suplimentare și nu a pomenit nimic de nava de război Amiral Marakov.

Însă parlamentarul ucrainean Oleksii Honciarenko a scris pe rețelele sociale că nava de război lovită de forțele ucrainene este Amiralul Makarov.

În plus, un dispozitiv de monitorizare a navelor maritime a arătat o navă de salvare rusă SPK-46150 întreptându-se spre nava de război Amiral Makarov, joi seară, 5 mai.

De asemenea, un site de monitorizare a forţelor aeriene a identificat o dronă de recunoaştere Global Hawk cu rază lungă de acţiune a Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii deasupra locaţiei respective, vineri dimineaţa, la ora locală 5:00.

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd

— OSINTdefender (@sentdefender) May 6, 2022