Partidul S.O.S. România, condus de senatoarea Diana Șoșoacă, a anunțat că va sesiza CSAT, SRI și SIE după ce în mediul online a apărut un apel la mobilizarea cetățenilor din Ardeal și Banat pentru declararea independenței față de România duminică, 4 iunie. În această zi se împlinesc 103 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon.

Diana Șoșoacă va sesiza SRI și SIE

„Partidul S.O.S. România tratează cu maximă atenție și seriozitate încercările tragicomice ale urmașilor unor vechi familii de grofi nostalgici, cu atitudini revizioniste, la împlinirea a 103 ani de la semnarea tratatului de la Trianon.

Sub adăpostul laș al anonimatului, acești boiernași decrepiți visează la dezmembrarea statului român, vis care din păcate își găsește ecoul și în unele creiere înfierbântate dintr-un anumit grup de la Cluj sau în altele de la Budapesta.

Pretinsa „declarație de independență a Transilvaniei” nu este altceva decât un gest trist, de frondă, menit să marcheze simbolic adevărul incontestabil al unității și suveranității naționale și teritoriale a României.

Acest gen de derapaj de la Constituția României nu reprezintă vreun pericol pentru unitatea teritorială a Statului român nici dacă ar fi girat de o „instanță regalo-internațională”, dar constituie totuși o formă de a agita spiritele, de a provoca tulburări și de a testa autoritatea statului român.

De aceea, preventiv, sesizăm CSAT-ul, SRI și SIE să vegheze asupra acestor grupuri penibile de conspiratori și să ia măsurile legale ce se impun. Ca să le vedem competența, nu de alta.

Așadar, supunem atenției publicului dornic de amuzament revanșardo-hortist acest fapt și avertizăm ca mâine am putea avea parte de o porție de teatru londo-clujeano-budapestan a cărui singură semnificație este că trebuie să reafirmăm cu tărie Art. 1 (1) din Constituție care stipulează clar și fără echivoc că statul român este naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.”, a transmis partidul senatoarei Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, exclusă din AUR

Reamintim că Diana Şoşoacă a fost exclusă din AUR, în februarie 2021, „pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară”, spunea atunci Claudiu Târziu, la acel moment copreşedinte al AUR.

„Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Şoşoacă şi a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară. Am convocat conducerea executivă a partidului şi am luat această decizie.” a spus la acel moment, Claudiu Târziu.