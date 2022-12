Liderul UDMR, Csoma Botond, a declarat vineri, 2 decembrie 2022, că nu consideră că afirmațiile sale din timpul ședinței solemne a Parlamentului de la București, consacrată sărbătoririi Zilei Naționale a României, potrivit cărora „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc”, reprezintă un motiv de rupere a coaliției de guvernare.

Declarația sa vine la scurt timp după ce vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), Adrian Cozma, a spus că UDMR „nu are ce să mai caute la guvernare”.

„El (Adrian Cozma – n.red.) are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează, nu se află la prima abatere. Am transmis pe Facebook-ul meu și am scris că noi credem în continuare în acele idei pe care le-am exprimat cu ocazia ședinței solemne. Nu cred că e motiv de rupere a coaliției. La PNL n-am văzut încă, în afară de…Unii au înțeles greșit mesajul, unii au vrut să nu înțeleagă greșit, nu comentez. Acele declarații le-am făcut în spiritul declarației de la Alba Iulia. Consider că nu a fost nimic jignitor”, a declarat, vineri seară, Csoma Botond în cadrul unei emisiuni TV de pe Digi24.

În cadrul emisiunii TV, el a fost întrebat despre afirmațiile președintelui Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, care a zis că vor exista consecințe politice din cauza mesajului „mai mult decât provocator” făcut în timpul ședinței solemne a Parlamentului de la București, consacrată sărbătoririi Zilei Naționale a României.

„Nu știu la ce s-a referit dânsul”, a fost răspunsul dat de Csoma Botond.

UDMR va fi tras la răspundere din cauza afirmațiilor făcute înainte de 1 Decembrie

„Săptămâna trecută, liderul grupului UDMR a avut un discurs în Cameră mai mult decât provocator. Ardealul e pământ românesc, unde conviețuiesc şi unguri, şi evrei. E de neacceptat atitudinea grupului UDMR, mai ales că în acest moment face parte din coaliţia de guvernare. Nu poţi să te plângi că e o atitudine anti-maghiară. Suntem cel mai tolerant popor din lume.

Vor exista, sunt convins, consecințe politice, chiar şi de dialog între noi ca lideri politici. Nu îţi permit să vii cu un asemenea discurs şi a doua zi să discutăm ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Presupun că vom avea o discuţie, nu ştiu dacă împreună cu UDMR în coaliţie. Dar liderul grupului PSD va avea o reţinere în a lucra şi a comunica cu liderul UDMR din Camera Deputaţilor”, a spus, vineri, Marcel Ciolacu.

În rândurile următoare puteți citi o parte din discursul șocant al lui Csoma Botond.

„În istoria continentului european putem identifica multe cazuri, când unele proiecte naționale au fost în competiție cu altele. Înțeleg semnificația aparte pe care o are ziua de 1 Decembrie în conștiința colectivă a poporului român, reprezentând punctul culminant al unui proiect național bine închegat. Asemenea momente de succes nu apar foarte des în viața unei națiuni. Pentru maghiarii ardeleni însă, acest eveniment a reprezentat începutul unei perioade pline de nesiguranță. În secolul XXI, triumful istoric ar trebui să cedeze locul cooperării, într-un spirit integrator”, a afirmat liderul UDMR.

Puteți asculta tot discursul său în videoclipul de mai jos. Csoma Botond începe să vorbească la minutul 47.