Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat decretul prin care preia sub controlul Rusiei Centrala Nucleară de la Zaprojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa. În urma decretului, centrala a devenit astfel o „proprietate federală”, a relatat AFP.

Centrala Nucleară Zaporijie se află sub ocupația forțelor ruse încă din luna martie. Cu toate acestea, centrala este gestionată de către inginerii ucraineni.

„Guvernul se va asigura ca instalaţiile nucleare ale acestei centrale (…) să fie acceptate ca proprietate federală”, se arată în decretul semnat de Vladimir Putin, publicat în contextul în care urmează să aibă loc o vizită în Ucraina a directorului Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafael Grossi.

Centrala nucleară de la Zaporijie este situată în regiunea ucraineană cu același nume, care a fost anexată vineri de către președintele rus Vladimir, alături de regiunile ucrainene Herson (sud), Doneţk şi Lugansk (est). Aceste regiuni au fost ocupate de armata rusă de la începutul lunii martie.

Centrala a fost vizată de mai multe tiruri de artilerie pentru care Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc în ultima perioadă.

Situaţia de la centrala Zaporojie este destul de complexă. Afirmațiile părților beligerante nu pot fi verificate, însă centrala, care se află pe linia frontului, a devenit o miză strategică de o mare importanță pentru ambele părți.

De asemenea, conflictul de la fața locului a generat mai multe temeri cu privire la o eventuală catastrofă nucleară. Experții au făcut trimitere la dezastrul care a avut loc la Cernobîl mulți ani în urmă și au precizat că acest lucru se poate repeta, iar consecințele vor fi devastatoare.

Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat miercuri că se află în drum spre Ucraina, pentru a avea mai multe discuții cu autoritățile ucrainene cu privire la riscurile de la Zaporojie. Vizita directorului AIEA a fost anunțată la scurt timp după ce Vladimir Putin a semnat un decret prin care Rusia îşi însuşeşte această centrală, devenită „proprietate federală” rusă, a informat sursa citată.

„(Ne aflăm) în drum către Kiev, în vederea unor întâlniri importante. Necesitatea unei Zone de Siguranţă şi Protecţie (NSSPZ) în jurul Centralei Nucleare Zaporijjea este acum mai urgentă ca nicodată”, a anunțat anunţă într-un mesaj postat pe Twitter, Rafael Grossi.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022