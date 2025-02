Cutremur puternic de 6,4. Unde a avut loc?

Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă dimineața, la ora locală 8:48 (4:48 ora Moscovei), în Rusia. Seismul, cu o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, a fost resimțit în mai multe regiuni.

Potrivit publicației Kommersant, epicentrul a fost localizat în Republica Altai, situată în sud-vestul Rusiei. Acesta se numără printre cele mai puternice cutremure înregistrate recent în țară.

Conform Ministerului pentru Situații de Urgență din Republica Altai, seismul a fost resimțit în întreaga regiune, precum și în estul Altai Krai și în mai multe districte din Tuva.

Până în prezent, nu au fost raportate victime. Guvernatorul Republicii Altai, Andrei Turceak, a anunțat pe Telegram că echipele de intervenție sunt pe teren și efectuează verificări.

Echipele de intervenție și autoritățile locale sunt pe teren pentru a evalua eventualele pagube în toate zonele afectate. Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce apar noi date.

Cel mai mare seism înregistrat pe teritoriul Rusiei a avut loc în februarie 1923, având o magnitudine de 8,4. Acesta este considerat unul dintre cele mai devastatoare cutremure din lume.

Cutremur după cutremur și în România

Cutremur după cutremur în România! Două seisme s-au produs vineri, 14 februarie 2025, în judeţele Vrancea şi Buzău, zona seismică Vrancea.

Primul cutremur a avut loc în judeţul Vrancea, la ora 1:00, la o adâncime de 139,9 kilometri (km). A avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter. Seismul s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 46 km vest de Focşani, 60 km nord de Buzău, 66 km est de Sfântu-Gheorghe, 76 km est de Braşov şi 91 km nord-est de Ploieşti.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 6:53 în judeţul Buzău, la o adâncime de 140 de kilometri (km). A avut aceeași magnitudineș. Seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 51 km vest de Focşani, 52 km nord-vest de Buzău, 67 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 73 km est de Braşov, 81 km nord-est de Ploieşti, potrivit informaţiilor publicate de cei de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Mai multe cutremure au avut loc în ultimele zile

În ziua de 13 Februarie 2025 la ora 22:44:57 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 119.4km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzau, 60km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km V de Focsani, 63km E de Brasov, 73km NE de Ploiesti.

În ziua de 12 Februarie 2025 la ora 23:04:28 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.5, la adâncimea de 35.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 90km E de Ishinomaki.

În ziua de 11 Februarie 2025 la ora 19:43:00 (ora locală a României) s-a produs în CROATIA REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.3, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km N de Zadar, 69km SV de Bihac.

În ziua de 10 Februarie 2025 la ora 22:16:29 (ora locală a României) s-a produs în DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.4, la adâncimea de 10.0km.

În ziua de 09 Februarie 2025 la ora 21:05:41 (ora locală a României) s-a produs în DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.4, la adâncimea de 10.0km.