Cutremur după cutremur în România

Cutremur după cutremur în România! Două seisme s-au produs vineri, 14 februarie 2025, în judeţele Vrancea şi Buzău, zona seismică Vrancea.

Primul cutremur a avut loc în judeţul Vrancea, la ora 1:00, la o adâncime de 139,9 kilometri (km). A avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter. Seismul s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 46 km vest de Focşani, 60 km nord de Buzău, 66 km est de Sfântu-Gheorghe, 76 km est de Braşov şi 91 km nord-est de Ploieşti.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 6:53 în judeţul Buzău, la o adâncime de 140 de kilometri (km). A avut aceeași magnitudineș. Seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 51 km vest de Focşani, 52 km nord-vest de Buzău, 67 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 73 km est de Braşov, 81 km nord-est de Ploieşti, potrivit informaţiilor publicate de cei de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Mai multe cutremure au avut loc în ultimele zile

În ziua de 13 Februarie 2025 la ora 22:44:57 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 119.4km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzau, 60km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km V de Focsani, 63km E de Brasov, 73km NE de Ploiesti.

În ziua de 12 Februarie 2025 la ora 23:04:28 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.5, la adâncimea de 35.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 90km E de Ishinomaki.

În ziua de 11 Februarie 2025 la ora 19:43:00 (ora locală a României) s-a produs în CROATIA REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.3, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km N de Zadar, 69km SV de Bihac.

În ziua de 10 Februarie 2025 la ora 22:16:29 (ora locală a României) s-a produs în DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.4, la adâncimea de 10.0km.

În ziua de 09 Februarie 2025 la ora 21:05:41 (ora locală a României) s-a produs în DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.4, la adâncimea de 10.0km.