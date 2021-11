China efectuează mai multe antrenamente în deşertul din regiunea Xinjiang, situată în nord-vestul Chinei, iar potrivit imaginilor din satelit luate de sistemul Maxar armata chineză a construit machete ale unui portavion şi altor nave de război americane, posibil ca ţinte pentru antrenament, a relatat Reuters.

De menționat este faptul că aceste machete realizate de chinezi reflectă eforturile Beijingului de a construi capacităţi militare anti-portavion, în mod special împotriva Forţelor navale americane, în contextul tensiunilor crescute cu Washingtonul cu privire la Taiwan şi Marea Chinei de Sud.

NEW – Chinese military has built a full-scale American aircraft carrier mockup and other U.S. warships in a remote desert as part of a new „target range complex.”https://t.co/bxBUeGKkx3 pic.twitter.com/wfCNhazWOc

— Disclose.tv (@disclosetv) November 7, 2021