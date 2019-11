Viorica Dăncilă a ieșit victorioasă în doar 5 județe din țara noastră. Potrivit România TV, românii din județele Mehedinți, Gorj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Din rezultatele parțiale, Viorica Dăncilă a obținut un scor de 37%. După înfrângere, liderul PSD a postat un mesaj de mulțumire pentru cei care au votat-o.

”Mulțumesc tuturor românilor care au mers astăzi la vot și mulțumesc din inimă celor care mi-au acordat încrederea lor!

Pentru milioanele de români care cred în mine și în Partidul Social Democrat, dar și pentru viitorul țării noastre, care nu poate fi sacrificat în numele austerității și al monopolului de putere, continuăm lupta!”, a zis aceasta.

În diaspora, Viorica Dăncilă a primit o lovitură năucitoare din partea românilor din străinătate, aceștia votând cu Klaus Iohannis.

PSD obișnuiește să mazilească pe orice membru al partidului care dă de eșecuri majore. Întrebată dacă Viorica Dăncilă va avea aceași soartă, edilul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că nu este vorba de așa ceva.

“Tradiția poate fi și stricată. Noi, cei mai tineri, am regretat anumite momente politice care nu ne-au făcut cinste. În loc să vedem din ce cauza am obținut acel scor, am venit să ne luptăm între noi. Am da mare satisfacție adversarilor noștri, nu îi numesc dușmani. Felicităm câștigătorul. Deși cu un scor mare, se merge pe această idee o Românie fără PSD, deși oamenii au murit la Revoluție pentru multipartidism, libertate de exprimare. Eu nu cred că trebuie să existe acest mesaj de izolare a PSD.”, a spus primarul Capitalei.