Cutremur major de 5,7 grade

Cutremur major de 5,7 grade! Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs în strâmtoarea Luzon, în apropiere de Insulele Babuyan, în jurul orei 11:35 din 4 octombrie.

Epicentrul a fost la aproximativ 69 km (43 de mile) la nord de Namuac, în provincia Cagayan.

Seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 40 km (25 de mile), iar trepidații ușoare au fost probabil resimțite în:

insulele Babuyan

Batanes

nordul insulei Luzon

Nu există rapoarte inițiale privind pagube sau victime. Cu toate acestea, este puțin probabil să se înregistreze pagube majore.

Ar putea dura câteva ore până când autoritățile vor putea efectua evaluări complete ale pagubelor, în special în zonele îndepărtate. Sunt probabile replici în zilele următoare. Evenimentul nu a determinat nicio alertă de tsunami.

Al doilea cutremur într-o săptămână în apropiere de Napoli

Un cutremur cu magnitudinea 4,0 s-a produs marți la sud de Napoli, în Italia. Acesta a avut loc la doar câteva zile după ce în regiunea vulcanică a avut loc cel mai puternic seism din ultimii 40 de ani.

Pompierii italieni au anunțat că în urma ultimului cutremur s-au înregistrat pagube ușoare la clădiri. Nicio persoană nu a fost rănită. Cutremurul cu magnitudinea de 4,2 din 27 septembrie a zguduit regiunea și a fost resimțit până la Roma.

Campi Flegrei, cunoscută și sub numele de Câmpia Flegrei, este o zonă vulcanică ce cuprinde mai mulți vulcani antici care datează de 39.000 de ani.

Activitatea seismică din zonă, care se întinde pe 200 de kilometri sub Golful Napoli și insulele Ischia și Capri, s-a intensificat în acest an, regiunea înregistrând numeroase cutremure mici înainte de cele două recente. Campi Flegrei se confruntă cu un fenomen seismic cunoscut sub numele de bradisism, definit prin cicluri de ridicare și coborâre treptată a solului.

Ultima erupție majoră a fost în 1538

Ultima erupție majoră a Campi Flegrei a avut loc în 1538, care a creat un nou munte în golf. Până acum, în 2023, Campi Flegrei a înregistrat 2.868 de cutremure – 1.118 numai în luna august.

Carlo Doglioni, șeful INVG, a depus mărturie cu privire la potențialele rezultate în fața camerei inferioare a Comisiei de mediu a guvernului italian la 28 septembrie.